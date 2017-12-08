/ Главную Царицу выберут среди уральских красавиц в Челябинске

Конкурс пройдет в прямом эфире на «Онлайн ТВ».

Почувствовать себя царственными особами смогут участницы конкурса «Царица Урала». Мероприятие объединило женщин из Челябинска, Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Два месяца они открывали в себе новые таланты, обучаясь верховой езде, шахматам, речевому этикету, вокалу и другим премудростям, которыми должна обладать настоящая царица. Самые достойные прошли в финал конкурса и устроят грандиозное шоу в «Малахите». Все будет транслироваться в прямом эфире на «Онлайн ТВ».

Мы вновь запускаем многочасовую прямую трансляцию с грандиозного культурного события нашего региона. Комментировать происходящее будет Анна Шамбадал, пробуждающая Челябинск в программе «Наше утро». В момент награждения мы решили устроить селфи-репортаж. Наша ведущая постарается первой узнать, какие эмоции испытали все участницы «царского» конкурса. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Царица Урала получит приз — золотую карету. Так организаторы называют автомобиль. На мероприятии также выберут цариц каждого города-участника, и царицу стиля, мечты, романтики и грации, мира и легкости.



Конкурс «Царица Урала» состоится 10 декабря в 18:00. Не пропустите его в прямом эфире на »Онлайн ТВ».