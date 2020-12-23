Челябинская областная больница приняла первый вертолет санавиации

Площадка ЧОКБ вторая в областном центре

В среду, 23 декабря, Челябинская областная больница для взрослых приняла первый вертолет санитарной авиации. На территории больничного комплекса открыта своя воздушная гавань для приема экстренных пациентов, сообщает пресс-служба ЧОКД.

— На территории нашего медгородка расположены взрослая и детская областные больницы, центр онкологии и ядерной медицины, областной ветеранский госпиталь и перинатальный центр. Теперь у нас появилась собственная вертолетная площадка. Она оборудована по распоряжению губернатора в рамках федеральной программы доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий, — рассказала пресс-секретарь Челябинской областной клинической больницы Наталья Малухина.

Челябинский вертолет санавиации приписан к аэродрому Калачево. Туда же он доставлял и экстренных пациентов. Раньше из Калачево больных приходилось везти на реанимационном автомобиле в больницу. А теперь гонять медиков по земле не придется — пациентов доставят прямо к приемному отделению.

Еще одна вертолетная площадка была открыта недавно в ГКБ № 6, где базируется крупное ожоговое отделение. Кроме того, такие же площадки есть в нескольких больницах Челябинской области.

Второй вертолет санавиации базируется в Магнитогорске и работает на юге Челябинской области.