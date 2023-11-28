Пациентам кардиоцентра в Челябинске начали устанавливать «ловца тромбов»

Уникальное устройство предотвращает инсульт при нарушениях ритма сердца

Хирурги федерального кардиоцентра в Челябинске освоили новую технологию, которая спасает больных с нарушением ритма сердца от внезапной смерти. Человеку вживляют устройство, которое можно назвать «ловцом тромбов». Оно, словно решетка, защищает сосуды от сгустков крови и предупреждает закупорку капилляров, из-за которой обычно и происходит инсульт. Кому в Челябинске устанавливают «ловца тромбов» и как устройство меняет жизнь пациентов, журналистам ИА «Первое областное» рассказали сами врачи и их пациенты.

Нарушение ритма сердца само по себе явление неприятное: в груди трепещет, человек ощущает упадок сил, ему трудно дышать. Но есть еще одна невидимая угроза — иногда в левом предсердии образуются сгустки крови. Они же тромбы. А стоит одному сгустку попасть в кровоток, как над пациентом нависает угроза инсульта или закупорки важных сосудов.

«Для профилактики тромбов люди с аритмией всю жизнь принимают антикоагулянты — дорогостоящие препараты для разжижения крови. Но иногда пациенты не могут пить такие таблетки, например из-за сильных кровотечений, сопутствующих болезней (при онкологии) или высокой стоимости препаратов. Тогда им можно установить „ловец тромбов“», — говорит врач-кардиолог ФЦССХ Минздрава России в Челябинске Константин Фильцов.





Пенсионер из Кургана 72-летний Олег Бацин — сердечник со стажем. Мужчина пережил инсульт и установку двух стентов. После операции бывшему машинисту прописали антикоагулянты. Но таблетки дали неожиданный и ненужный эффект: сначала на теле начали проступать синяки, время от времени без причины шла кровь из носа и, наконец, открылось кишечное кровотечение. Медики поняли, что разжижать кровь мужчины нельзя, и предложили установить «ловец тромбов».





Название «ловец тромбов» придумали у нас, в Челябинске. На языке медицины это устройство называют окклюдером. В сложенном виде оно похоже на зонтик, который вводят через вену бедра, а потом по сосудам подводят к левому предсердию сердца и раскрывают у входа в ушко предсердия.

«При фибрилляции предсердий кровь застаивается в этом ушке. Здесь же и образуются тромбы. Мы закрываем решеткой окклюдера вход в ушко предсердия. После этого тромбы не могут попасть в кровоток и не представляют угрозу для пациента», — рассказывает Константин Фильцов.

Операция по установке окклюдера длится чуть больше часа. Самое сложное, по словам доктора, подобрать устройство по размеру. «Ловцы» бывают пяти видов. И врачи должны подобрать его идеально. Каждое устройство стоит около 600 тысяч рублей, поэтому вскрытое устройство врач обязан поставить — откладывать его для другого пациента нельзя.









Через неделю после вмешательства пациента выписывают домой. А спустя 45 дней он приходит на контрольный прием — врачи должны посмотреть, не сместился ли «ловец тромбов», не нарушен ли кровоток. Если все хорошо, то больному отменяют кроверазжижающие препараты.





Елена Фомченко работает инженером-технологом на Областной станции переливания крови в Челябинске. Женщина много лет страдает от аритмии. Антикоагулянты ей противопоказаны, между тем ритм стал срываться все чаще и чаще.

«Я реально боялась за свою жизнь, тем более что супруг умер от проблем с сердцем. И на операцию пошла без страха. Я верила в докторов, которые тут работают. Они настоящие профессионалы и любят свое дело. Спасибо им за все», — замечает Елена.

Установку окклюдера ушка предсердия в России делают всего три года. За это время в Челябинске установили 17 «ловцов»: по пять в 2021 и 2022 годах, а также 7 устройств в 2023-м.

«Потребность в новой технологии очень высокая. Пока ее применяют исключительно в федеральных кардиоцентрах. Технически нашими специалистами она хорошо отработана, но пока нам выделено не так много квот, как хотелось бы. Надеюсь, в следующем году мы сможем помочь большему числу пациентов», — говорит главный врач ФЦССХ Минздрава России в Челябинске Олег Лукин.





Сейчас российские хирурги устанавливают пациентам импортные устройства — американские и немецкие. Возможно, в будущем создадут и отечественные образцы.

«Напрямую санкции на медицину не распространяются, хотя определенные логистические проблемы есть. Интерес отечественных производителей к кардиохирургии также значительно возрос. У нас уже появились прекрасные расходники отечественного производства. Возможно, появится и такое отечественное устройство», — добавляет Олег Лукин.

Ранее челябинские кардиохирурги поставили на ноги боевого офицера из Кургана — мужчина пять лет игнорировал предложение медиков заменить клапан сердца.



А еще поменяли жителю Оренбурга полсердца.

