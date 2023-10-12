Челябинские кардиохирурги поставили на ноги боевого офицера из Кургана

Альберт Калинин пять лет игнорировал предложение медиков заменить клапан сердца

Боевой офицер их Кургана почти пять лет не мог решиться на замену клапана сердца. А когда ситуация стала критической, он доверил жизнь и здоровье хирургам кардиоцентра в Челябинске. Медики провели две успешные операции и поставили мужчину на ноги. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Альберт Калинин боевой офицер, принимал участие в разных военных операциях, есть ранение. Еще в молодости Альберт перенес ангину, которая дала осложнение на сердце. А в начале 2000-х у мужчины случился инфаркт.

«Пять лет назад состояние ухудшилось снова. У меня появилась одышка, головокружение, я не мог выносить физические нагрузки. Мне предложили поменять клапан сердца. Но я все откладывал на потом. Решиться на операцию помогли внуки. Я еще не готов умирать, хочу пожить рядом с ними», — говорит мужчина.

Операцию по замене клапана выполнял один из ведущих кардиохирургов челябинского кардиоцентра Владислав Аминов. Пять лет назад вмешательство можно было провести без осложнений, а теперь операция не дала идеального результата — медиков не устроили показатели пульса. Тогда челябинские врачи решили выполнить второе вмешательство — имплантировать в сердце кардиостимулятор.

«За последнее десятилетие развитие всех технологий в сердечно-сосудистой хирургии продвинулось очень далеко, многие стали вообще малоинвазивными. И когда специалисты советуют идти на операцию, а человек сомневается, тянет — это очень плохо. Он все равно потом к нам приходит, но в худшем состоянии, и результат операции может быть хуже. Не надо бояться. Если мы беремся за операцию, значит, в какой-то степени мы гарантируем хороший результат», — говорит главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Олег Лукин.

После двух операций Альберт Калинин чувствует себя хорошо и уже проходит по несколько километров в день. Впереди у пациента реабилитация в ГКБ № 2.

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