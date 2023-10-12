Боевой офицер их Кургана почти пять лет не мог решиться на замену клапана сердца. А когда ситуация стала критической, он доверил жизнь и здоровье хирургам кардиоцентра в Челябинске. Медики провели две успешные операции и поставили мужчину на ноги. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
Альберт Калинин боевой офицер, принимал участие в разных военных операциях, есть ранение. Еще в молодости Альберт перенес ангину, которая дала осложнение на сердце. А в начале 2000-х у мужчины случился инфаркт.
«Пять лет назад состояние ухудшилось снова. У меня появилась одышка, головокружение, я не мог выносить физические нагрузки. Мне предложили поменять клапан сердца. Но я все откладывал на потом. Решиться на операцию помогли внуки. Я еще не готов умирать, хочу пожить рядом с ними», — говорит мужчина.
Операцию по замене клапана выполнял один из ведущих кардиохирургов челябинского кардиоцентра Владислав Аминов. Пять лет назад вмешательство можно было провести без осложнений, а теперь операция не дала идеального результата — медиков не устроили показатели пульса. Тогда челябинские врачи решили выполнить второе вмешательство — имплантировать в сердце кардиостимулятор.
«За последнее десятилетие развитие всех технологий в сердечно-сосудистой хирургии продвинулось очень далеко, многие стали вообще малоинвазивными. И когда специалисты советуют идти на операцию, а человек сомневается, тянет — это очень плохо. Он все равно потом к нам приходит, но в худшем состоянии, и результат операции может быть хуже. Не надо бояться. Если мы беремся за операцию, значит, в какой-то степени мы гарантируем хороший результат», — говорит главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Олег Лукин.
После двух операций Альберт Калинин чувствует себя хорошо и уже проходит по несколько километров в день. Впереди у пациента реабилитация в ГКБ № 2.
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