Челябинские хирурги поменяли жителю Оренбурга полсердца

Без операции мужчина мог умереть

Врачи челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели уникальную операцию и установили жителю Оренбурга три протеза в сердце. Без помощи медиков мужчина мог не дождить до очередного дня рождения, сообщает пресс-служба клиники.

О проблемах с сердцем Ильдар Бахметов узнал во время медосмотра на работе, тогда ему было 39 лет. Медики обнаружили у мужчины врожденный порок сердца. Исправлять его Ильдар поехал в Челябинск. Но тогда ситуация не была критической и медики решили не резать сердце, а за ним наблюдать.

Ситуация обострилась в пандемию. В прошлом году кардиохирурги установили Ильдару протез аортального и митрального клапана. Во время операции врачи обнаружили воспаление внутренних оболочек сердца — эндокардит.

Пациенту назначили антибиотики, но спустя три месяца после операции состояние мужчины снова ухудшилось — инфекция разъедала сердце изнутри. Появилась одышка, головокружение.

Тогда челябинские хирурги решились на операцию «три в одном»: заменили два старых протеза и установили каркас фиброзного треугольника. При таком объеме вмешательства можно сказать, что Ильдару поменяли полсердца.

«Это большая травмоопасная хирургическая реконструкция, которая выполняется крайне редко. В Челябинском кардиоцентре она была выполнена впервые. При такой операции риск летального исхода достигает 30—40%, но других вариантов помощи не было», — говорит заведующий кардиохирургическим отделением № 1 Станислав Андриевских.

После операции уже прошло 9 месяцев. Сегодня Ильдар прошел контрольное обследование в Челябинске: сердце Ильдара работает на отлично.