«Металлург» обыграл «Спартак» и гарантировал себе место в плей-офф

«Сталевары» одержали шестую победу подряд

Шестую победу подряд одержал в четверг, 28 января, магнитогорский «Металлург». В гостях команда Ильи Воробьева обыграла московский «Спартак» со счетом 3:1



Стартовый отрезок встречи начался с преимущество «Металлурга». Команда Ильи Воробьева активно действовала в зоне атаки, что привело к удалению у «Спартака». Реализовать численное преимущество магнитогорцам не удалось, но в следующей атаке Егор Яковлев броском с острого угла открыл счет в матче. Отметим, «Магнитка» забила первой, а «Спартак» напротив, в шестом матче кряду пропустил первым. В концовке периода «Металлург» выдержал большинство «Спартака», но пропустили в следующей атаке. Отличился Робин Ганзл. Затем Андрей Нестрашил создал момент Максиму Карпову, последнему осталось лишь подставить клюшку, но нападающий «Магнитки» не подстроился под передачу. Стопроцентный момент был и у Николая Прохоркина, однако хозяев поля от гола спас Юлиус Гудачек. На первый перерыв команды ушли при равном счете 1:1.

Во втором периоде команды продолжили показывать активный хоккей. В начале отрезка тренерский штаб москвичей взял тайм-аут. После оба клуба поочередно создавали обоюдострые моменты, каждый из которых мог закончится голом, но выручали вратари. Под занавес отрезка «Металлург» получил большинство, после фола Якова Рылова на Андрее Чибисове. На реализацию преимущества «сталеварам» потребовалось 11 секунд. Николай Кулемин подловил отскок от щитка Юлиуса Гудачека и одним движением вывел магнитогроцев вперед.

Заключительный период матча по большей части прошел в зоне «Металлурга». «Спартак» чаще атаковал и создавал неприятности Василию Кошечкину, однако во второй раз огорчить магнитогрцев москвичам не удалось. Более того, за три минуты и 11 секунд до конца Андре Чибисов с близкого расстояния в третий раз поразил ворота «красно-белых» и установил окончательный счет в матче — 3:1, победа «Металлурга». Отметим, в игре со «Спартаком» нападающий «Магнитки» заработал два результативных балла.

Следующий матч команда из Магнитогорска вновь проведет на выезде. В субботу, 30 января, в Хельсинки «Магнитка» сыграет с «Йокеритом». Матч в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Спартак» (Москва) 1:3 «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 0:1; 0:1)

Голы:

9.38 Егор Яковлев, «Металлург», 0:1 (ассистенты: Андрей Чибисов; в равенстве)

14:31. Мартин Бакош, «Спартак», 1:1 (ассистенты: Лукаш Радил, Мартин Бакош; в равенстве)

38:19. Николай Кулемин, «Металлург», 1:2 (ассистенты: Андрей Нестрашил; в большинстве)

57:11. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:3 (ассистенты: Филип Хольм, Николай Голдобин; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 56-52; Броски в створ: 30-27; Голы: 1-3; Вбрасывания: 25-34; Блокированные броски: 13-11; Силовые приемы: 2-6; Время в атаке: 10:06-09:55; Штраф: 4-2.