«Трактор» с минимальным счетом проиграл «Сибири» в Новосибирске

В составе челябинцев отличились Томаш Гика и Виталий Кравцов

Челябинский «Трактор» потерпел поражение во втором матче выездной серии. В Новосибирске команда Анвара Гатиятулина уступила «Сибири», 2:3.



Первый период матча запомнился болельщикам быстротечностью. Команды сыграли без остановок девять минут и пять секунд. На 17-й минуте встречи «Трактор» получил большинство, но вместо гола челябинцы пропустили в свои ворота. Никита Коротков и Александр Шаров вышли два в ноль с Романом Виллом и реализовали момент.

Вторая двадцатиминутка подарила зрителям матча две заброшенных шайбы. На 26-й минуте встречи Томаш Гика в сольном проходе переиграл защитников и прошил Харри Сятери. Однако через несколько минут «Сибирь» вновь вышла вперед. На этот раз в составе новосибирцев отличился Данил Романцев.

В заключительном отрезки игры «Трактор» начал прессинговать хозяев площадки в надежде забить. Стопроцентный момент был у капитана челябинцев Сергея Калинина, который не смог переиграть Харри Сятери. В концовке «черно-белые» продолжили атаковать, что в итоге принесло свои плоды. Шайбу на свой счет записал Виталий Кравцов. На последних минутах третьего периода Лоуренс Пилут получил удаление за выброс шайбы, но реализовать его новосибирцам не удалось.

Игра перешла в овертайм, который «Трактор» начал в меньшинстве, но сибирякам не удалось реализовать численное преимущество. Затем у «черно-белых» было два опасных момента в одной атаке, однако «Сибирь» от гола спас голкипер. В одной из следующих атак форвард хозяев Олег Ли в одиночку убежал в контратаку и точным броском поставил точку в игре — поражение «Трактора», 2:3.

Матч с «Сибирью» стал для «Трактора» заключительным в январе этого года. Свою следующую игру челябинцы проведут на своей площадке в понедельник, 1 февраля. В гости к «черно-белым» приедет «Ак Барс». Встречу в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Сибирь» (Новосибирск) 3:2 «Трактор» (Челябинск) (1:0; 1:1: 0:1; 1:0)

Голы:

16:54. Никита Коротков, «Сибирь», 1:0 (ассистенты: Александр Шаров; в меньшинстве)

25:28. Томаш Гика, «Трактор», 1:1 (ассистенты: Ник Бэйлен; в равенстве)

30:47. Данил Романцев, «Сибирь», 2:1 (ассистенты: Егор Миловзоров; в равенстве)

58:06. Виталий Кравцов, «Трактор», 2:2 (без ассистентов; в равенстве)

62:14. Олег Ли, «Сибирь», 3:2 (без ассистентов; в равенстве)