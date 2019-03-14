/ Самолеты 6 авиакомпаний не может принять челябинский аэропорт

Из-за непогоды на отдых в детском центре опаздывают 68 детей.

Из-за бушующей метели челябинский аэропорт Баландино был закрыт сегодня ночью. Множество пассажиров собралось 14 марта в залах ожидания без возможности отправиться в точку назначения.

Эх, погода нелетная! Аэропорт закрыт. Самолёт, на котором лететь в Сочи, посадили в другом городе. А у нас в Челябинске метель и сильный снегопад! И я застряла в аэропорту. А как хочется в Сочи! — поделилась своими эмоциями пользователь социальной сети «ВКонтакте» Людмила Горина.

На данный момент ситуация в аэропорту не стабилизировалась. В ближайшие часы вылетов не предвидится, входящие рейсы отправляют на запасной аэродром.

Все рейсы отменены до 12 часов из-за погодных условий: с 21 часа до 5 часов утра шел снежный заряд, осадки выпали до 15 сантиметров. Последствия снегопада в аэропорту устраняют 5 единиц техники. Воздушные борты авиакомпаний «Уральские Авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», «Nordwind Airlines», «Россия» вылетевшие из Москвы, приземлились на запасном аэродроме в Екатеринбурге. Борт авиакомпании «S7 Airlines» был переадресован в Тюмень. — рассказал сайту Telefakt.ru пресс-секретарь Международного аэропорта «Челябинск».

В числе тех, кто не смог улететь сегодня, стала группа южноуральских школьников, направляющихся в лагерь-мечту любого ребенка «Артек». 68 детей разместили в учебном техклассе. Как только погодные условия улучшаться, аэропорт снова начнет функционировать в штатном режиме.