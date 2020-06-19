Послушать
00:00
Работники пропускного пункта в районе села Бугристое, предлагают водителям изменить маршрут и попасть на территорию России через пограничные пункты Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.
«Указанные меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, пересекающих границу, выявление участников противоправной деятельности и возможно находящихся в розыске лиц», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Пограничники просят водителей заранее продумывать маршрут в связи со сложившейся ситуацией.