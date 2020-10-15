Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции

Проект Сбербанка экономит тонны бумаги и спасает жизнь сотням деревьев.

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Жители Южного Урала переходят на экологичный способ получения счетов за коммунальные услуги — электронные квитанции. Информация в них полностью дублирует бумажный носитель: оба варианта имеют одинаковую юридическую силу. При этом электронная квитанция приходит потребителю гораздо быстрее — в день формирования счета на оплату. Ее можно просмотреть, распечатать и оплатить в любое удобное время. Услугой воспользовались уже более 100 тысяч человек.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение экологичных бизнес-практик стало возможным благодаря проекту Челябинского отделения Сбербанка «Зеленый Меморандум».

«Сбербанк уделяет большое внимание „зеленым“ проектам. Сейчас банк разрабатывает продукты с особыми условиями для экологичных клиентов. Мы сами постепенно отказываемся не только от бумажного документооборота, но и от использования плохо разлагаемого пластика в банковских картах, переходим к раздельному сбору мусора. В рамках „Зеленого Меморандума“ мы поставили перед собой цель к концу года увеличить количество электронных квитанций до 2 млн. Это тонны бумаги, а значит, сотни спасенных деревьев. Уже сегодня нас поддержали 17 партнеров, но мы не останавливаемся. Важно, чтобы о проекте узнало как можно больше жителей города и области», — объяснил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Напомним, «Зеленый Меморандум» был подписан в июне этого года. Это документ, регламентирующий сотрудничество в направлении экологичных практик, инициатором создания которого выступило Челябинское отделение Сбербанка. Его участниками стали 17 региональных организаций и ведомств. Среди них — министерство экологии Челябинской области, Сбербанк и крупнейшие региональные операторы по обращению с ТКО, вузы и поставщики коммунальных услуг.

«Сегодня все приходят к пониманию, как важно бережно относиться к природе, к ее богатствам. Проект, над которым сейчас идёт работа, многогранен: это и сбережение „зелёного щита“ Южного Урала, и внедрение в наш быт современных технологий, и формирование у граждан экологического, ответственного сознания, которое постепенно должно стать нормой нашей жизни», — прокомментировал Сергей Лихачев, министр экологии Челябинской области.