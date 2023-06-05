Препарат «Трикафта» предназначен для детей с муковисцидозом — редким генетическим заболеванием, из-за которого в легких и органах пищеварения скапливается слизь.
Юноша уже начал принимать лекарство под наблюдением врачей районной больницы Долгодеревенского.
«Благодаря фонду „Круг добра“ мы смогли помочь двум маленьким пациентам Сосновского района с действительно сложными заболеваниями. Теперь они смогут полноценно радоваться жизни. Надеемся, что наша дальнейшая совместная работа принесет такие же положительные результаты», — говорит главный врач районной больницы Дмитрий Киреев.
Между тем «Круг добра» увеличит число подопечных в Челябинской области: одобрены заявки на покупку лекарств еще для 70 пациентов.
Ранее «Круг добра» закупил дорогостоящий препарат для челябинских детей с задержкой роста. Курс лечения одного пациента на год стоит 20 млн рублей.