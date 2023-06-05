Парень из Полетаево получил бесплатно лекарство за 10 млн рублей

Препарат оплатил федеральный фонд «Круг добра»

17-летний парень из Полетаево получил шесть упаковок уникального препарата, от которого зависит его жизнь. Лекарство стоимостью 10 миллионов рублей пациенту передали бесплатно, его купили на деньги благотворительного фонда «Круг добра», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Препарат «Трикафта» предназначен для детей с муковисцидозом — редким генетическим заболеванием, из-за которого в легких и органах пищеварения скапливается слизь.

Юноша уже начал принимать лекарство под наблюдением врачей районной больницы Долгодеревенского.

«Благодаря фонду „Круг добра“ мы смогли помочь двум маленьким пациентам Сосновского района с действительно сложными заболеваниями. Теперь они смогут полноценно радоваться жизни. Надеемся, что наша дальнейшая совместная работа принесет такие же положительные результаты»,

— говорит главный врач районной больницы Дмитрий Киреев.