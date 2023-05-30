На Южном Урале проживают 247 ребятишек с редкими орфанными заболеваниями. В 2021 году, когда был создан БФ «Круг добра», 32 ребенка из Челябинской области получили от фонда дорогие лекарства бесплатно. Большая часть из этих детей имеют диагноз «спинальная мышечная атрофия».
«Также в фонд направлены заявки на 70 пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С, онкологическими заболеваниями. Заявки одобрены, лечение пациентов начнется, как только препараты поступят в медицинские организации региона», — отмечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.
Напомним, благотворительный фонд «Круг добра» создан по указу президента страны Владимира Путина для помощи детям с тяжелыми заболеваниями и ведет закупку дорогостоящих препаратов, которые еще не зарегистрированы в России.
Помимо фонда, детям с тяжелыми недугами закупают лекарства за счет бюджета Челябинской области.