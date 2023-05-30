Фонд «Круг добра» увеличит число подопечных в Челябинской области

Одобрены заявки на покупку лекарств еще для 70 пациентов

Еще 70 детей, имеющих тяжелые заболевания, получат поддержку благотворительного фонда «Круг добра». Об этом во вторник, 30 мая, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На Южном Урале проживают 247 ребятишек с редкими орфанными заболеваниями. В 2021 году, когда был создан БФ «Круг добра», 32 ребенка из Челябинской области получили от фонда дорогие лекарства бесплатно. Большая часть из этих детей имеют диагноз «спинальная мышечная атрофия».



Сейчас лечение лекарственными препаратами за счет фонда получают 107 человек по 17 нозологиям.

«Также в фонд направлены заявки на 70 пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С, онкологическими заболеваниями. Заявки одобрены, лечение пациентов начнется, как только препараты поступят в медицинские организации региона»,

— отмечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.

Напомним, благотворительный фонд «Круг добра» создан по указу президента страны Владимира Путина для помощи детям с тяжелыми заболеваниями и ведет закупку дорогостоящих препаратов, которые еще не зарегистрированы в России.

Помимо фонда, детям с тяжелыми недугами закупают лекарства за счет бюджета Челябинской области.