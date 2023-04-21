Алексей Текслер поручил вовлечь больше южноуральцев в проведение Дня Победы

Патриотические мероприятия охватят всю Челябинскую область

В Челябинской области во всех городах и селах пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все они ориентированы на связь поколений. В ходе организационного комитета по подготовке к празднику 21 апреля губернатор Алексей Текслер обратил внимание участников совещания на необходимость проведения патриотических мероприятий для молодежи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинске традиционно состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, торжественное построение и прохождение войск на площади Революции. Вместо очного шествия «Бессмертный полк» пройдет акция «Бессмертный автополк». В Челябинской области расширят ее до автопробега по маршрутам городов трудовой доблести. Губернатор Алексей Текслер отметил, что необходимо привлекать молодежь к патриотическим мероприятиям.

В этом году регион отмечает несколько знаковых юбилеев, которые связаны с переломным для хода войны 1943 годом. Алексей Текслер поручил уделить особое внимание празднованию 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса. Кроме того, в этом году отмечают 90-летие Челябинского тракторного завода, 80-летие Челябинского металлургического комбината, а также 80 лет с начала серийного выпуска тяжелых танков ИС-1 и ИС-2 и тяжелых самоходно-артиллерийских установок СУ-152 и ИСУ-152.

Напомним, в Челябинске прошла репетиция парада Победы на площади Революции.

Также глава региона поручил к началу мая привести в порядок мемориалы, обелиски, скверы и все памятные места, захоронения погибших и умерших участников войны.

«Необходимо вовлечь максимально широкий круг людей в подготовку ко Дню Победы и проведение мероприятий. Считаю, будет правильно и уместно в эти дни почтить память погибших в ходе специальной военной операции. Это достойные потомки Поколения Победителей, которые отдали жизни за Родину, выполняя свой воинский долг», — резюмировал Алексей Текслер.

