В Челябинске в четверг, 4 мая, закроют движение транспорта по улицам, прилегающим к площади Революции из-за генеральной репетиции парада. В мэрии Челябинска рассказали, какие участки будут заблокированы с 125до 19 часов.
Генеральная репетиция парада в честь 78-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне пройдет во вторую половину дня 4 мая. Планируется построение войск челябинского гарнизона, власти анонсировали и выход техники на генеральный прогон.
Сегодня в ГИБДД города сообщили, что во время репетиции закроют движение транспорта во всем центре. Участки:
— по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы;
— по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева;
— по улице Елькина от улицы Тимирязева до улице Воровского;
— по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева;
— по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга — закроют с 15:00 до 19:00.
«Объезд транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам. Водителям стоит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут в объезд закрытых участков», — прокомментировали в инспекции.
Перекроют движение и для пешеходов на двух площадях: Революции и Театральной. Накануне об этом предупредил замглавы города Сергей Авдеев.
Как изменится схема движения общественного транспорта на это время, пока не сообщается.