В центре Челябинска 4 мая перекроют движение из‑за генеральной репетиции парада

Ограничения будут действовать на пяти участках с 15:00 до 19:00

В Челябинске в четверг, 4 мая, закроют движение транспорта по улицам, прилегающим к площади Революции из-за генеральной репетиции парада. В мэрии Челябинска рассказали, какие участки будут заблокированы с 125до 19 часов.

Генеральная репетиция парада в честь 78-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне пройдет во вторую половину дня 4 мая. Планируется построение войск челябинского гарнизона, власти анонсировали и выход техники на генеральный прогон.

Сегодня в ГИБДД города сообщили, что во время репетиции закроют движение транспорта во всем центре. Участки:

— по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы;

— по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева;

— по улице Елькина от улицы Тимирязева до улице Воровского;

— по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева;

— по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга — закроют с 15:00 до 19:00.

«Объезд транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам.

Водителям стоит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут в объезд закрытых участков»,

— прокомментировали в инспекции.

Перекроют движение и для пешеходов на двух площадях: Революции и Театральной. Накануне об этом предупредил замглавы города Сергей Авдеев.

Как изменится схема движения общественного транспорта на это время, пока не сообщается.