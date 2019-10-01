Дарующие жизнь: операцию по пересадке сердца провели кардиохирурги в Челябинске

Это третья по счету трансплантация, сделанная в ЧОКБ.

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Юрий Смирнов 32 года провел «за баранкой», водил почти все виды грузовых машин, в последние годы перешел на «легковушки». Но в 2017 году врачи поставили неутешительный диагноз: дилатационная кардиомиопатия, полная блокада сердца, хроническая недостаточность третьей степени. Затем последовал год болезней и ухудшения здоровья: 55-летний мужчина не мог сделать больше 10-ти шагов по собственной квартире, сердце уставало, необходимо было присесть и отдышаться. Лечащий врач предложил попробовать встать в лист ожидания на донорское сердце.

«В 2018 году была полная блокада сердца, поставили стимулятор. Когда делали операцию, мы с кардиологом моим посоветовались и решили попробовать. Оформили документы, получили направление сюда в областную больницу, здесь провели полное обследование и поставили в лист ожидания», — рассказывает пациент ЧОКБ Юрий Смирнов.

И вот час «Икс» настал. 20 сентября Юрию позвонил кардиолог-куратор и сказал собирать «тревожный чемоданчик», а главное — каждую минуту быть готовым сорваться с места и приехать в больницу.

«В этот же день в 12 часов позвонили, сказали собираться в больницу. Последнее что помню: по-моему, в 17:30 начинаем, и все. Очнулся уже здесь, разрезанный, с другим сердцем», — вспоминает Юрий Смирнов.

Теперь в груди бывшего водителя бьется чужое сердце. Бьется ровно и позволяет новому хозяину дышать полной грудью, а также свободно передвигаться по палате, не чувствуя одышки.

«За баранку обратно вряд ли, колеса большие, а так, в принципе, когда реабилитационный период пройдет, просто наблюдаться у врачей, таблетки какие-то принимать, наверное, все равно придется. А так вести нормальный образ жизни, конечно, в футбол играть не будем, тяжести таскать не будем, но хотя бы уже ходить, просто ходить, не задыхаться, это уже хорошо», — поделился планами на будущее Юрий.

Это уже третья операция по пересадке донорского сердца, которую проводят в челябинской областной клинической больнице. Дмитрий Альтман, главврач ЧОКБ, отметил, что, к сожалению, этот лист ожидания будет постоянно расти, так как проблема дилатационной кардиомиопатии пока не регрессирует. Конечно, сначала пациенту оказывают лечение, которое базируется на использовании резервов родного органа, но, когда его насосные функции иссякают, остается единственный выход — замена сердца.

«У нас это третья пересадка, мы очень тесно работаем с кардиохирургами из Екатеринбурга, именно с кардиохирургами свердловской областной клинической больницы мы провели уже три эти операции. Сама операция далеко не рядовая, в России сейчас порядка 10 — 15 регионов, где выполняются аналогичные операции», — рассказал Дмитрий Альтман.

В Челябинской области сегодня уделяется большое внимание развитию медицины, оснащению больниц и клиник современным оборудованием и повышению квалификации медицинских работников. По словам Ирины Гехт, первого вице-губернатора региона, в области гордятся достижениями врачей и будут и дальше оказывать им поддержку.

«То, что мы видим в областной клинической больнице — это самые современные технологии, это короткие сроки оказания помощи. У нас сегодня задача, которую ставит и губернатор, и мы для себя: это все-таки совершенствование работы первичного звена для того, чтобы пациентам в максимально короткие сроки диагностировали то или иное заболевание, доставляли в больницы третьего уровня, которые сегодня спасают жизнь», — отметила Ирина Гехт.

Также первый вице-губернатор отметила, что, несмотря на стремительное развитие медицины и современных технологий, о своем здоровье необходимо задумываться в первую очередь самим людям. Ежегодное прохождение медосмотров поможет выявить заболевания на ранних стадиях, в таком случае можно будет обойтись и вовсе без операции.