Реки на Зигальге превратились в мощные потоки

Об этом сообщают сотрудники национального парка

После затяжных дождей, которые лили больше недели, на Зигальге отмечается повышение уровня воды в горных реках.

«Реки превратились в мощные потоки. Мост через ручей Каменный, например, по дороге в деревню Александровка хоть и выдержал напор воды, не без последствий», — отмечается в паблике национального парка.

Биологи парка «Зигальга» предполагают, что пострадали и плотины, сооруженные бобрами. Сейчас дожди в Челябинской области прекратились. Ближайшая неделя, по прогнозам, будет теплой и относительно сухой.