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/ Овчарка, пропавшая в Челябинске много лет назад, нашлась в Крыму

Овчарка, пропавшая в Челябинске много лет назад, нашлась в Крыму

Для воссоединения пса с хозяином было проведено настоящее «расследование».
сегодня в 11:28
  |  Общество

Историю о том, как собака из Челябинска нашлась в Бахчисарае через шесть лет после пропажи, рассказала «Крымская газета». Местные жители обнаружили привязанного породистого пса возле рынка ранним ноябрьским утром. Когда стало ясно, что за ним никто не вернется, неравнодушные граждане обратились к заводчице собак Елене Клименко. Она вместе с обнаружившей собаку Татьяной Старостиной опознала в брошенном животном породистую овчарку. Позже нашлось и клеймо, благодаря которому появился шанс найти хозяина бедняги.

Когда девчонки назвали номер клейма, я сразу же стала искать через базу данных, но ничего не могла найти. Потом просто вбила номер клейма в поисковик в интернете, и мне тут же высветился каталог выставки в Челябинске. Тогда кобелю было около года, он выставлялся в классе юниоров. — рассказала еще одна неравнодушная заводчица собак Наталья Кравченко.

После этого через Российскую кинологическую федерацию был найден заводчик Ерана (так зовут заблудшего пса). Через него отыскали и контакты хозяина собаки. Им оказался житель Челябинска Алексей Кондрашкин. Удивление мужчины, который разыскивал своего питомца шесть лет, нельзя было описать словами. Собаку он завел восемь лет назад для своих детей. Сам дрессировал Ерана, готовил к выставкам, на которых собака занимала только призовые места. По стечению обстоятельств Еран сбежал от своего хозяина вместе со стаей бродячих псов, а после, вероятно, собаку заметили и увели чужие люди. Как он оказался привязанным перед бахчисарайским рынком — загадка.

Счастливое воссоединение Ерана и его семьи состоялось. Самолетом пса доставили в Челябинск. Еран вернулся в дом к своему хозяину, который воспитывал его с щенячьего возраста.

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