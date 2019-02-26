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/ Челябинец рассказал о воссоединении с овчаркой, найденной через 6 лет в Крыму

Челябинец рассказал о воссоединении с овчаркой, найденной через 6 лет в Крыму

Питомец сразу признал хозяина и его семью.
сегодня в 10:44
  |  Общество

История о собаке, которую потеряли в Челябинске шесть лет назад, а потом нашли в Крыму, кажется просто невероятной. Пес Еран пережил долгие годы в разлуке с семьей, которая все это время ждала и искала его. Сейчас они воссоединились, а о дне, когда собака пропала, вспоминают с горечью.

Мы собирались выезжать за город, я загружал машину, собаку мы отпустили побегать. Раньше он не убегал далеко и всегда прибегал назад, если его позовешь. В этот раз он не вернулся, соседка сказала, что он увязался со сворой собак. Мы поехали искать его, знали, где живут все стаи на северо-западе города. Обращались к собачникам, расклеивали объявления, но поиски не дали результата. Все эти годы мы приглядывались к каждой овчарке, которую встречали на своем пути, в надежде узнать в ней Ерана. — рассказал сайту «Первый областной» счастливый хозяин пса Алексей Кондрашкин.

Когда из далекого Бахчисарая поступил звонок о том, что собака найдена, Алексей не поверил. Однако сомнений не оставалось, в Крыму обнаружили именно Ерана. Вся семья была счастлива услышать, что их питомец жив и здоров и что скоро они увидятся.

Между Бахчисараем и Челябинском 2790 километров. Чтобы отправить собаку на такое далекое расстояние, потребовалась длительная подготовка.

Еран летел через Москву, поскольку нет прямого рейса. К полету его готовили девушки, которые вышли со мной на связь. Они сделали собаке прививки, оформили все необходимые документы. Был куплен бокс, в котором допускается перевозка в грузовом отсеке. Мы обеспечили этот перелет. — поделился эмоциями с сайтом «Первый областной» хозяин собаки.

Встреча с хозяином прошла хорошо. Пес был уставший после суток перелета, но узнал своего хозяина.

После того, как мы вышли из аэропорта, он сразу залез машину. Машина та же самая, мы ее не меняли. Именно с нее начались поездки Ерана по выставкам. Раньше он не мог запрыгнуть в нее сам, на ней даже царапины от его когтей остались. А сейчас он в нее запрыгнул и даже не захотел выйти, чтобы я клетку поставил. Оказался на своем месте. — подчеркнул в разговоре с сайтом «Первый областной» Алексей.

Пес узнал и супругу, и детей Алексея. Вся семья счастлива, что питомец, боль от пропажи которого длилась все эти годы, наконец-то снова находится вместе с ними.

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