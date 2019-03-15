/ Челябинцев приглашают на «Крымскую весну»

В это воскресенье, 17 марта, состоится праздничный концерт.

С 14 по 18 марта по всей стране отмечается пятая годовщина вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Именно этому события и приурочен фестиваль «Крымская весна», в рамках которого в Челябинске пройдут мастер-классы, лекции, поэтические чтения, а также выставка картин. А в воскресенье, 17 марта, в полдень на Кировке состоится праздничный концерт.

Впервые южноуральцы поддержали жителей полуострова 10 марта 2014 года: как и во всех крупных городах России, в этот день прошел торжественный митинг-концерт под общим лозунгом «Россия и Крым — вместе навсегда!». Сейчас праздник уже стал традиционным. Юбилей присоединения отметят в формате фестиваля, в программе которого много событий. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Различные мероприятия проходят в Челябинске все эти дни. Так, с 14 по 16 марта в Челябинском центре народного творчества проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. А сегодня, 15 марта, в 16:00 и 17:00 в музее изобразительных искусств будут читать лекции «Крым в творчестве советских художников 1920—1930 годов из собрания ЧГМИИ» и «Стихия моря в творчестве И.К. Айвазовского».

Напомним, 16 марта 2014 года за вхождение Крыма в состав России проголосовали 97% избирателей Крыма и 95,6 севастопольцев, а уже через два дня в Кремле было подписано о включении Крыма и Севастополя в состав России.