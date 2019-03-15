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/ Челябинцев приглашают на «Крымскую весну»

Челябинцев приглашают на «Крымскую весну»

В это воскресенье, 17 марта, состоится праздничный концерт.
сегодня в 12:42
  |  Общество

С 14 по 18 марта по всей стране отмечается пятая годовщина вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Именно этому события и приурочен фестиваль «Крымская весна», в рамках которого в Челябинске пройдут мастер-классы, лекции, поэтические чтения, а также выставка картин. А в воскресенье, 17 марта, в полдень на Кировке состоится праздничный концерт.

Впервые южноуральцы поддержали жителей полуострова 10 марта 2014 года: как и во всех крупных городах России, в этот день прошел торжественный митинг-концерт под общим лозунгом «Россия и Крым — вместе навсегда!». Сейчас праздник уже стал традиционным. Юбилей присоединения отметят в формате фестиваля, в программе которого много событий. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Различные мероприятия проходят в Челябинске все эти дни. Так, с 14 по 16 марта в Челябинском центре народного творчества проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. А сегодня, 15 марта, в 16:00 и 17:00 в музее изобразительных искусств будут читать лекции «Крым в творчестве советских художников 1920—1930 годов из собрания ЧГМИИ» и «Стихия моря в творчестве И.К. Айвазовского».

Напомним, 16 марта 2014 года за вхождение Крыма в состав России проголосовали 97% избирателей Крыма и 95,6 севастопольцев, а уже через два дня в Кремле было подписано о включении Крыма и Севастополя в состав России.

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Комментарии

Ольга Матронина
13:56, 15.03.2019
Надо сходить, на самом деле. А вообще я бы сьездила в Крым.
Борис Петрович
12:55, 15.03.2019
Пять лет уже прошло?! Ничего себе....а в детстве так долго тянулось время. Сейчас не месяца летят, а целые года! И все куда-то мимо. К слову, отдых в Крыму пришелся по вкусу Россиянам) Да и Крымчане наверняка довольны)

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