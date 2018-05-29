/ ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны

Эфир доступен каждому!

Вещание медиахолдинга ОТВ запустил один из самых популярных в стране сервис онлайн-ТВ Peers. TV Чтобы посмотреть прямой эфир телеканала, нужно зайти на сайт Peers. TV, спуститься ниже по странице, найти в левой панели с названиями каналов кнопку «ОТВ Челябинск».

Ни для кого не секрет, что с каждым днём популярность цифрового телевидения растет. Это не удивительно, ведь онлайн ТВ для зрителей — это дополнительная возможность смотреть любимые программы в любой точке мира, тогда как для телеканала — это увеличение объема вещания и аудитории. Поэтому мы будем развивать это направление и дальше, добавляя новые онлайн-площадки. — комментирует сайту «Первый областной» программный директор ОТВ Тимофеева.

Добавим, что канал использует геоблокировку по своему региону вещания в соответствии с правами. Чтобы увидеть трансляцию канала, необходимо будет поставить соответствующий регион в настройках браузера или дать разрешение всплывающей подсказке, которая поможет определить ваше местоположение.