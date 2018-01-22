/ Занятия для школьников начальных классов отменены на Южном Урале

Ученики второй смены остаются дома из-за морозов.

Новая учебная и рабочая неделя началась на Южном Урале с морозов. Сегодня, 22 января, ученики челябинских школ в обе смены продолжают обучение в штатном режиме. Отмена коснулась школьников из Карталов в первую смену и из Магнитогорска — во вторую.

Сегодня, 22 января, отменены занятия для 1–4 классов, учащихся во вторую смену. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

Отметим, что в ближайшее время синоптики не обещают потепления. Морозы задержатся на Южном Урале до конца недели. Информацию о дальнейшей отмене занятий можно узнать здесь.

