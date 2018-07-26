/ Банду пьяных налетчиков задержали в салоне сотовой связи в Магнитогорске

Мужчины вооружились пневматическим пистолетом.

Накануне в Орджоникидзевском районе Магнитогорска произошло вооруженное нападение. Трое нетрезвых мужчин ворвались в салон сотовой связи «Связной», расположенный на улице Ленина. Они требовали отдать им телефон из ассортимента торговой точки.

Сотруднику охранного предприятия «Право роста», который находился на дежурстве, поступил звонок от сотрудника другого чопа. Им понадобилась поддержка для задержания троих неизвестных, которые в состоянии алкогольного опьянения ворвались в «Связной». Прибыв на место, сотрудники оказали помощь в задержании нападавших, которые были вооружены пневматическим пистолетом. — рассказали сайту «Первый областной» представители охранного предприятия «Право роста».

Налетчиков передали правоохранителям. Сейчас этим делом занимаются полицейские Орджоникидзевского района.