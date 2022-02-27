Ограничения авиасообщения для России. Главное

Где закрыли воздушное пространство и прекратили выдачу виз

Как только Россия начала военную операцию на Украине, Великобритания и ЕС ввели против нашей страны новые санкции, которые коснулись международных полетов и виз. ИА «Первое областное» собрало все актуальные ограничения в сфере авиасообщения.

Закрытие неба

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Последняя сразу же приняла решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов. Следом за Украиной соответствующее решение приняла и Молдавия. В тот же день Генеральный штаб Белоруссии частично закрыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов по рубежу государственная граница Республики Беларусь — Высокое — Барановичи — Осиповичи — Кричев и далее по южной части государственной границы Республики до Высокого.

В ответ на операцию на Украине свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли Польша и Чехия. Следом на такой шаг решились Болгария, Латвия, Эстония, Литва и Румыния. Великобритания свое воздушное пространство не закрыла, но ввела запрет на полеты «Аэрофлоту» и частным российским самолетам.

Россия в ответ ввела ограничения на полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, включая транзиты. Теперь полеты могут совершаться только по специальному разрешению МИДа или Росавиации. Самолетам из Великобритании запрещено входить в воздушное пространство России.

Визы

После начала военной операции на Украине Чехия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам. Следом за ней соответствующее решение приняли Латвия и Литва. Новая Зеландия и Япония объявили о том, что не будут выдавать визы российским официальным лицам и другим гражданам, которые связаны с «вторжением на Украину».