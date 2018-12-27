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Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Сделать фотографии новогодними в один клик предлагают челябинские разработчики

Сделать фотографии новогодними в один клик предлагают челябинские разработчики

На снимки добавляют салаты, свинок и праздничные колпачки.
сегодня в 18:30
  |  Общество

Пока в последние дни уходящего года челябинцы бегают по магазинам, сметая с полок ингредиенты для «Оливье», и пытаются продумать праздничный образ, дух Нового года почувствовать очень тяжело. Международная команда разработчиков из Челябинска решила это исправить. Они создали алгоритм, который заменяет некоторые элементы на фотографиях новогодними атрибутами. Так, например, на головах у людей появятся праздничные колпачки, все круглые предметы превратятся в тарелки с «Оливье», а животные — в хрюшек, которые символизируют наступающий год.

Традиционное празднование Нового года в России имеет свой особый шарм удалого застолья. Но в кутерьме планов и правил ЗОЖа оно неумолимо угасает. Поэтому мы создали алгоритм, который возвращает новогодний дух хотя бы на фотографиях. — сообщили сайту «Первый областной» представители Everypixel.

«Первый областной» уже получил свою порцию фотографий с салатами и в новогодних колпачках. Попробовать можно здесь.

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