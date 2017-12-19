/ Услуги южноуральских организаций культуры назвали отличными

О независимой оценке отчитался региональный министр культуры.

Организации культуры на Южном Урале оказывают хорошие услуги. Оценку провело министерство культуры региона. Они смотрели, насколько доступна информация об организациях в Интернете, насколько она актуальная, удобно ли посещать организацию, насколько комфортные условия, насколько вежлив персонал, какая материально-техническая база. В итоге уровень региона признали очень высоким.

По состоянию на 1 декабря 2017 года опубликованы перечни организаций, в отношении которых проведена независимая оценка на региональном и муниципальном уровнях в 2015–2017 годах. В перечни вошли 423 организации культуры, что составляет 100% от общего числа государственных и муниципальных организаций культуры и свидетельствует о полном выполнении поручения Президента Российской Федерации. — рассказал министр культуры Алексей Бетехтин.

Оценка должна проводиться хотя бы раз в три года, но не чаще одного раза в год.



Оценка дает нам возможность планировать дальнейшую работу, более предметно понимать, что нужно делать в территориях, учитывая пожелания населения. — отметил на аппаратном совещании Борис Дубровский.

Добавим, что оценивать учреждения культуры предложил Президент Владимир Путин. Оценка проводится в каждом регионе.