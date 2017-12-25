/ Челябинская область вошла в десятку самых культурных регионов России

Область ранее не занимала престижную позицию.

Челябинская область впервые вошла в десятку самых культурных регионов России. Рейтинг составлялся федеральным министерством культуры. Эксперты учитывали деятельность регионов в 2017 году. Челябинская область сделала очень много: подписала договор с Президентской библиотекой, Большим театром, Кремлевским музеем, проводила множество мероприятий, благодаря которым раскрывались южноуральские таланты. Например, «Марафон талантов» от телеканала ОТВ.

22 декабря в Санкт-Петербурге подписали соглашение с генеральным директором Президентской библиотеки Александром Павловичем Вершининым. Это федеральное учреждение является сегодня одним из основных ориентиров в развитии библиотечного дела. Со своей стороны, Вершинин отметил высокий уровень государственной поддержки библиотек и в целом книжной культуры в регионе. Теперь, с заключением соглашения, этот процесс будет интенсифицирован, будет ускорен переход на современные информационные технологии. Создается региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, который планируем открыть в феврале 2018 года. Отмечу, что в целом уходящий год был для области очень продуктивным и богатым на события в сфере культуры. Подписаны соглашения с дирекцией Музеев Кремля, Большим театром, Президентской библиотекой. Успешно реализован масштабный телепроект канала ОТВ «Марафон талантов». И как оценка этой большой работы — впервые Челябинская область вошла в первую десятку регионального рейтинга министерства культуры России. Продолжим работать с таким же энтузиазмом в новом году по всем направлениям. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что региональный центр Президентской библиотеки начнет работу в 2018 году. Для него уже выделили помещение в Публичной библиотеке. Все ресурсы, которыми обладает Президентская библиотека, можно будет использовать для обучения, причем доступ к материалам обеспечат из 113 мест по всей области.