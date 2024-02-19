В Челябинске отпразднуют 100‑летие Наума Орлова

В честь памятной даты подготовили почтовые конверты с изображением режиссера

20 февраля исполняется 100 лет со дня рождения театрального режиссера Наума Орлова. В честь юбиляра состоится торжественная церемония почтового гашения памятного конверта с изображением артиста, руководившего Челябинским театром драмы 30 лет, сообщили в пресс-службе регионального подразделения «Почты России».

Мероприятие пройдет завтра в 14:30 в Романовском зале Государственного исторического музея Южного Урала. В присутствии министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, директора Театра драмы Елены Петровой, заслуженного работника культуры РФ Розы Орловой, директора регионального управления «Почты России» Владимира Образцова и директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского пройдет церемония гашения — нанесения специальных пометок и штемпелей. Конверты, подготовленные к памятной дате, поступят во все почтовые отделения области, их тираж составит 100 тысяч экземпляров.

Наум Орлов возглавлял Челябинский академический театр драмы с 1973 года, в должности как режиссера, так и художественного руководителя. За это время Наум Юрьевич привел театр к всероссийской известности, поставил несколько десятков спектаклей и воспитал коллектив настоящих профессионалов. Напомним, что ранее мы писали о том, как Челябинский театр драмы отметит 100-летие режиссера.