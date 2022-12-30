«Откровенная ложь»: в региональном ГУФСИН рассказали, в каких условиях на самом деле живут осужденные

Ранее в интернете появилось провокационное видео якобы из исправительного центра

В ГУФСИН России по Челябинской области прокомментировали видеоролик в сети, в которых показывают условия содержания осужденных к исправительным работам. В ведомстве утверждают: размещенный материал — откровенная ложь, а на видео нет ни одного кадра, сделанного в помещениях исправительных центров региона.

В видео «Нам говорят: „Вы нелюди“». Вся правда про «общежития» от ФСИН: съёмка из исправительного центра" показывают ненадлежащие санитарно-бытовые условия и антисанитарию. Но в Федеральной службе исполнения наказаний по Челябинской области рассказали, что ролик не имеет ничего общего с реальностью.

«Анонимное видео содержит откровенную ложь: на данном видео нет ни одного кадра, сделанного в помещениях исправительных центров региона. Материал является постановочным, провокационным и создан с целью дискредитировать деятельность уголовно-исполнительной системы Челябинской области», — уточняется в официальном комментарии ведомства.

На Южном Урале принудительные работы стали применять одними из первых в стране. В декабре 2017-го года начал работу исправительный центр № 1, расположенный в поселке Октябрьский Копейска. Рассчитан центр на 115 человек — мужчин и женщин. В 2020-м году введен в эксплуатацию УФИЦ при ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области — участок, функционирующий как исправительный центр. Его лимит наполнения — 50 человек.

Исправительный центр № 2 регионального ГУФСИН открыт в мае 2022 года в Челябинске. В четырехэтажном здании ИЦ-2 оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, два обеденных зала, санитарные узлы, комнаты для стирки вещей, душевые. Есть помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и библиотека. На объекте работают видеоконтроль и инженерные средства надзора. Проживать здесь одновременно может до 150-ти мужчин.