В Челябинске увеличили число рабочих мест для осужденных к принудительным работам

25 человек приступили к ремонту трамвайных путей

Более 50 предприятий различных сфер деятельности Челябинской области предоставили рабочие места для осужденных к принудительным работам. Люди трудоустроены в производстве мебели, изделий из стекла, в строительстве, в сфере ЖКХ и многих других сферах. 25 человек, провинившихся перед законом, уже приступили к работе по ремонту трамвайных путей, сообщает ГУФСИН России по Челябинской области.

В числе работодателей ООО «Челябинский городской электрический транспорт». Здесь уже трудоустроены 25 осужденных к принудительным работам, которые выполняют целый комплекс работ — от уборки территорий до ремонта трамвайных путей.

«Наша организация начала сотрудничество с ГУФСИН области по трудоустройству осужденных к принудительным работам в 2022 году. За это время через нас прошло уже более 50 человек, сейчас трудятся 25. Мы рады, что можем предоставить людям возможность работать в коллективе», — рассказал первый заместитель директора ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александр Портье.

Он также отметил, что такие работники зарекомендовали себя очень ответственными и трудолюбивыми, ведь каждый из них стремится к скорейшему освобождению. Замечаний к ним, как правило, нет.

В «ЧелябГЭТ» осужденные к принудительным работам трудятся в разных службах. Работу им доверяют в зависимости от квалификации. В основном доступны такие рабочие специальности, как монтер пути, электрик, слесарь-ремонтник и другие. На начальном этапе вновь прибывшие занимаются уборкой территории.

Также отметим, ГУФСИН России по Челябинской области налажено тесное взаимодействие с центром занятости населения, с представителями малого и среднего бизнеса.