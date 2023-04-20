ЧКПЗ откроет исправительный центр для осужденных к принудительным работам

На территории предприятия будут трудиться 300 человек

Челябинский кузнечно-прессовый завод и региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний заключили соглашение о сотрудничестве. В 2023 году на территории предприятия появится своеобразный исправительный центр. Изолированный участок оборудуют всем необходимым для трудоустройства и проживания 300 человек, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Несколько осужденных к принудительным работам уже трудятся на территории ЧКПЗ. Они занимаются благоустройством. Среди обязанностей — ремонт, посадка и подрезание деревьев. В будущем они смогут работать токарями, фрезеровщиками, сварщиками, малярами.

«Уголовное наказание в виде принудительных работ — это альтернатива лишению свободы, призванная через приобщение к труду помочь осужденным социализироваться, освоить новые профессии и стать правопослушными гражданами. Назначаются принудительные работы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, а также в связи с заменой лишения свободы на более мягкий вид наказания»,— пояснил заместитель начальника отдела по организации наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ГУФСИН по Челябинской области Алексей Кондратенко.

Осужденных будут трудоустраивать согласно Трудовому кодексу России. Отказаться от предложенной работы они не вправе. Часть заработной платы будет удерживаться в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда). Определенная сумма пойдет на погашение исковых обязательств, если они имеются. На зарплату осужденные покупают себе необходимые вещи и оплачивают коммунальные услуги.