Отключение кондиционеров в челябинских автобусах связали с тополиным пухом

Для защиты кулеров от засорения приходится ставить москитные сетки

К неисправности кондиционеров в автобусах Челябинска приводят городская пыль и тополиный пух, которые засоряют радиаторы охлаждающих устройств. Также поломки возникают от утечек фреона из-за слабых трубок и ненадежных сочленений. Об этом узнали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной», пообщавшись с представителями одного из городских перевозчиков — МУП «Служба организации движения».

По словам начальника отдела эксплуатации МУП «СОД» Руслана Гизатуллина, из-за обилия тополиного пуха автобусам во время каждого перерыва после часа пик приходится заезжать в моечный комплекс, чтобы сделать обдувку радиатора и промыть его от пыли. В противном случае автобус начинает перегреваться и нарушается работа кондиционеров. Руслан Гизатуллин утверждает, что в конструкцию автобусов даже приходится вносить усовершенствования — ставить москитные сетки, — чтобы кулеры меньше забивались пухом.

Представитель предприятия также отметил, что к нарушению температурного режима в салоне приводит частое открывание дверей на остановках: в автобус заходит горячий воздух с улицы, который сводит на нет все, что охладил кондиционер.

Директор МУП «СОД» Валерий Кочетков, в свою очередь, добавил, что пассажиры часто сами открывают форточки при включенном охлаждении, что также ухудшает микроклимат. Кроме того, он посетовал, что во время движения автобусов кондиционеры шатаются в удерживающих рамах и это приводит к микроповреждениям трубок и сочленений. Как результат — фреон улетучивается из системы.

«Бывает, в ночь отремонтировали, запаяли, проверили — все работает. Буквально на следующий день в другом месте микротрещина, фреон выходит, поэтому вот такие проблемы», — рассказал Валерий Кочетков.

Руководитель МУП «СОД» заверил, что водителям предприятия дано строгое указание включать кондиционеры на маршруте. За нарушение инструкции предусмотрено наказание, вплоть до увольнения. Другое дело, что Служба организации движения — далеко не единственный перевозчик в Челябинске. При возникновении претензий Валерий Кочетков посоветовал пассажирам записывать номер маршрута, бортовой и регистрационный номера автобуса и передавать эти данные организатору перевозок.

Ранее ИА «Первое областное» публиковало контактные данные для жалоб на неработающие кондиционеры. Напомним также, что с конца мая контролеры ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» начали ежедневно проверять работу кондиционеров в автобусах Челябинска.