В 30-градусную жару часть автобусов в Челябинске вышла в рейс с неисправными кондиционерами

На маршрутах организовали проверку и выявили маршруты с нарушениями

В автобусах Челябинска контролеры начали ежедневно проверять работу кондиционеров. Это связано с тем, что в регионе начался жаркий сезон и среднесуточная температура воздуха поднялась выше 20 °C, рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«В любую погоду, даже в самую жестокую жару, температура воздуха в салоне автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток должна подниматься не выше 25 градусов. Такой стандарт для общественного транспорта приняло министерство транспорта», — писала ранее «Российская газета»

С 23 по 26 мая в Челябинске проверили 64 автобуса. Нарушения выявили на шести маршрутах: № 2, № 14, № 15, № 34, № 51 и № 483. В некоторых случаях температура в салоне автобусов поднималась до +33 градусов.

За некачественное исполнение госконтрактов перевозчики получат штрафы.

Напомним, во вторник, 30 мая, в регионе по-прежнему ожидается аномальная жара до +33 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди с грозами.