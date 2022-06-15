Жители Челябинска могут пожаловаться на неработающие кондиционеры в автобусах

Рассказываем, куда звонить и что говорить

В ближайшие дни в Челябинске обещают повышение температуры до +27 градусов. В автобусах пообещали включить кондиционеры, чтобы у горожан, отправляющихся по своим делам, не ухудшилось самочувствие из-за жары. Однако может быть и такое, что кондиционер работать не будет. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, куда можно обращаться с жалобами на не работающий в транспорте кондиционер.

«Звоните по номеру 217-62-34. Сообщите диспетчеру о том, что кондиционер не работает, назовите бортовой номер автобуса и температуру в салоне»,— уточнили в ведомстве.

Температура воздуха в салоне обычно транслируется на электронном табло.