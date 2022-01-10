Отец-одиночка из Челябинской области, у которого сгорел дом, получил в подарок квартиру

Рассказываем про семьи, которым мы помогали пережить трудности и победить несправедливость

В 2021 году мы рассказывали вам про семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Благодаря вниманию СМИ судьбы этих людей изменились в лучшую сторону. И сейчас вы узнаете, где живет отец-одиночка из Полетаево, потерявший свой дом на пожаре. Почему семья Мангунгу с темнокожими детьми-подростками уехала из Миасса. С кем в итоге осталась восьмилетняя Кира Ионуш, за которую в суде боролись отец и брат. И получит ли компенсацию учитель музыки из села Метлино Ильдар Казыханов, у которого от ковида умерла медик-мать.

ПОТЕРЯВШЕМУ ДОМ ОТЦУ-ОДИНОЧКЕ КУПИЛИ «ДВУШКУ»





Год назад в Полетаево сгорел частный дом. По счастливой случайности жильцы во время пожара не пострадали: хозяин дома — пожарный Станислав Стельмах — находился на службе, а его дочка гостила у бабушки.

От деревянного дома остались лишь стены. Личные вещи семьи пропали в огне, в том числе только что купленная в кредит мебель для детской комнаты. Станислава и Машу приютили родители, но пожарный надеялся разобрать обгоревшие стены и залить фундамент под новый дом.





История отца-одиночки, который после ухода жены не предал больную дочку, растрогала земляков. Люди начали присылать в Полетаево вещи и деньги. А потом Станиславу поступило сказочное предложение — представители «Русской медной компании» пообещали отцу купить квартиру в любой точке области. Станислав долго думал, не решался принять такой подарок, но в конце концов согласился. РМК оплатила покупку двушки.

«Мы решили остаться жить в Полетаево. Рядом с родителями, с детским садом, куда ходит дочка. Квартиру уже обжили и даже обставили новой мебелью. Огромное спасибо людям, которые нам помогали. И пожарному братству — ребята из разных частей Челябинской области и других регионов России приносили деньги в конвертах, присылали вещи», — говорит Станислав.

Избытками Станислав поделился с погорельцами из соседней деревни. Сегодня он, как и раньше, мечтает построить дом, но уже своими силами.

СЕМЬЯ МАНГУНГУ ДОБИЛАСЬ ПОСОБИЙ И ПЕРЕЕХАЛА В ЗЛАТОУСТ





Мать-одиночка Ирина Мангунгу из Миасса пережила череду страшных событий. Сначала с двумя детьми на руках ее бросил муж-африканец. Потом у женщины сгорел дом в деревне, а детей забрали в детдом. Когда женщина, наконец, смогла вернуть себе сына и дочку, органы соцзащиты запретили ей снимать с книжки пособие по потере кормильца.

И хотя каждый месяц на каждого из ребят государство платило по несколько тысяч рублей, семья жила на одну пенсию мамы, которая получает деньги за инвалидность. На еду, коммуналку, одежду Ирина могла потратить не более 500 рублей в сутки. Несправедливость заметили родители одноклассников ее детей. Взрослые разместили призыв о помощи в социальных сетях. Там его и увидели наши корреспонденты.





Сначала органы соцзащиты Миасса настаивали на своем: их позиция правильная, и Ирине никакие пособия не назначат. Однако после вмешательства Первого областного информагентства и серии критических публикаций чиновники разрешили Мангунгу снимать и тратить на жизнь пенсию по потере отца. А на накопленные 600 тысяч рублей Ира купила трехкомнатную квартиру в соседнем городке Златоусте.

«Проблем у нас по-прежнему много. В квартире нужно делать ремонт. Окна здесь деревянные — комнаты продувает. Есть проблемы в проводкой и полом. Но в целом мы, конечно, довольны. У нас есть крыша над головой, свое семейное гнездышко», — замечает Ирина.

КИРА ИОНУШ ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ С БРАТОМ, А ОТЦА СУДЯТ ЗА РАСТРАТУ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ





История восьмилетней Киры Ионуш из Магнитогорска, пожалуй, самая драматичная в нашем списке. Почти два года назад у девочки умерла мама. Кира осталась жить со старшим братом-пожарным. Но когда Ярослав попытался оформить опеку над сестрой официально, органы соцзащиты разыскали ее биологического отца, а тот решил не отказываться от дочки. С тех пор отец и брат Киры ведут суды за ребенка.

Сначала суд встал на сторону биологического отца, хотя мужчина имеет темное прошлое и не имеет своего жилья и постоянной работы. Но при поддержке СМИ и ценой неимоверных усилий Ярослав все-таки отсудил Киру. Девочке разрешили остаться с братом еще на полгода, хотя до этого против воли ребенка пытались изъять ее из семьи через службу судебных приставов.

Во время судебной тяжбы суд признал, что отец не заботился о ребенке и никак не может найти к ней подход — девочка совсем не хочется видеться с папой. Биологическому отцу дали полгода, чтобы наладить контакт с ребенком. Но, как стало известно нашей редакции, папа не делает попыток встретиться с дочкой и все также не платит ей алименты, зато подал кассацию, чтобы отсудить Киру у брата. Очередное судебное заседание пройдет в Челябинске в ближайшее время.





Между тем в Магнитогорске идет судебный процесс по растрате пособий, полученных отцом на Киру. Мужчина уже признался, что тратил детские деньги на личные нужды, но, когда дело дошло до суда, с его слов, возместил все потери. Сверкой приходов и расходов денег и занят суд.

Первое областное информагентство также следит за этой историей.

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ОТСУДИЛ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ГИБЕЛЬ МАТЕРИ ОТ КОВИДА





Год назад учитель музыки из села Метлино Ильдар Казыханов потерял мать и отца. Женщина-фельдшер умерла от ковида, которым заразилась на работе. Государство должно было выплатить ее родственникам страховку в размере 2,7 млн рублей. Но прямой наследник — отец Ильдара — скончался от онкологии за три дня до того, как должны были выделить деньги.

И все же после публикации Первого областного информагентства Ильдар решил отстаивать свое право в суде. А судья встала его на сторону.

«Ситуация достаточно уникальная, поскольку формально Ильдару выплата не положена, но он обоснованно претендовал на нее как на наследство после смерти отца. Нам удалось разрешить спор в пользу Казыханова. Этот прецедент показывает, что закон — на стороне медиков и что доктора, ежедневно рискуя жизнью, могут быть уверены, что члены их семей защищены хотя бы с материальной стороны», — рассказывает юрист Вячеслав Курилин, который и представлял интересы Ильдара в суде.

Правда, точка в судебном процессе еще не поставлена. Фонд социального страхования, через которых выплачивают подобные компенсации, обжаловал решение суда. Рассматривать апелляцию будут в конце января. Первое областное информагентство продолжает следить за этой историей.

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