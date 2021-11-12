Житель Челябинской области отсудил 2,7 млн рублей за умершую от ковида мать-медика

Получить компенсацию без суда не позволяли пробелы в законодательстве

Год назад учитель музыки из села Метлино Ильдар Казыханов потерял мать и отца. Женщина-фельдшер умерла от ковида, которым заразилась на работе. Государство должно было выплатить ее родственникам страховку в размере 2,7 млн рублей. Но прямой наследник — отец Ильдара — скончался от онкологии за три дня до того, как должны были выделить деньги.

«Акт о случае профессионального заболевания фельдшера был составлен 15 января. Случай признали страховым. Но Ризван Казыханов умер 12 января, то есть за три дня до этого. Так как смерть супруга наступила раньше, чем Фонд социального страхования получил пакет документов, единовременные страховые выплаты семье не назначаются», — пояснили журналисту ИА «Первое областное» в Минздраве Челябинской области и в ФСС.

В неформальной беседе эксперты добавили, что и рады бы выплатить семье деньги. Но сделать это не позволяют пробелы в законодательстве. И посоветовали Ильдару судиться.





Родители Ильдара — Зульфида и Ризван Казыхановы

Ильдар пытался повторно подать заявку от своего имени. Но оказалось, что по закону ему ничего не положено. Перечень выгодоприобретателей (то есть людей, которые могут получить компенсацию за смерть медика) ограничен. Все они перечислены в указе президента России № 313 от 6 мая 2020 года. Это:

— супруги, которые на день смерти работника состояли с ним в браке;

— родители или усыновители медработника;

— дедушка или бабушка медработника, если они воспитывали человека при отсутствии родителей не менее трех лет;

— отчим или мачеха, которые воспитывали человека не менее пяти лет;

— несовершеннолетние дети медработника;

— дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

— дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно;

— подопечные медработника.

Ни к одной из этих категорий Ильдар не относится.

И все же Ильдар решил отстаивать свое право в суде. И судья встала на его сторону.

«Ситуация достаточно уникальная, поскольку формально Ильдару выплата не положена, но он обоснованно претендовал на нее как на наследство после смерти отца. Нам удалось разрешить спор в пользу Казыханова. Этот прецедент показывает, что закон — на стороне медиков и что доктора, ежедневно рискуя жизнью, могут быть уверены, что члены их семей защищены хотя бы с материальной стороны», — рассказывает юрист Вячеслав Курилин, который и представлял интересы Ильдара в суде.

Напомним также, что в поисках справедливости Ильдар стал жертвой лже-юристов из компании «Диктум». Они взяли с мужчины крупную сумму, но реальной пользы не оказали. Вернуть часть денег удалось после публикации ИА «Первое областное».