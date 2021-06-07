Отчеты и реальность: глава Челябинска проверит благоустройство всех районов города

Наталья Котова давала поручение районным главам привести территории в порядок и теперь готова проверить его исполнение

Мэр Челябинска Наталья Котова давала поручение главам районов в течение двух недель провести работу с управляющими компаниями, владельцами магазинов и общепита, а также с предпринимателями по благоустройству территории во дворах и рядом с коммерческими зданиями. Спустя две недели градоначальник готова устроить масштабную проверку и сравнивать — насколько реальное положение дел в районах соответствует действительности.

На аппаратном совещании 7 июня главы всех районов Челябинска доложили Наталье Котовой о ситуации с уборкой и вывозом мусора, благоустройством дворов, озеленением, борьбой с незаконными киосками и надписями на фасадах зданий. Глава города решила лично увидеть то, что в отчетах ей представили главы районов, и устроить выезд по территориям.

«Впереди три выходных дня, и я в это время буду работать. Посмотрю ваши отчеты на местах и насколько информация из них соответствует действительности. По благоустройству — с кем из предпринимателей и управляющих компаний вы договорились. Что на самом деле сделано, покажете мне. По ликвидации свалок, по ремонту внутриквартальных проездов, работа по инициативным проектам. Маршрут будет совершенно свободный. За три дня я объеду все районы, это совершенно точно. Продолжаем косить траву, убирать мусор, вести работу с предприятиями, особенно с торговыми объектами, по прилегающей территории», — обратилась к главам Наталья Котова.

Мэр также поручила комитету дорожного хозяйства проверить состояние остановок общественного транспорта на наличие надписей, которые необходимо убрать, и необходимое количество урн.

«Еще раз прошу закупить недостающее количество урн, которые установлены на территории районов. Лето только началось, и количество мусора будет только возрастать: дети на каникулах, число отдыхающих увеличивается», — добавила глава Челябинска.

Скандал с вырубкой столетних деревьев в центре Челябинска привел к кадровым решениям. Накануне в Челябинске закончилась внутренняя проверка по данному факту. По решению главы города Натальи Котовой будут расторгнуты трудовые договоры с руководителями предприятий, которые отвечали за снос деревьев, — директором МБУ «Геоцентр» Константином Андроповым и начальником МКУ «АТИ» Владимиром Жучковым.