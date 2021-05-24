«Убрать мусор, покосить траву»: глава Челябинска поручила навести порядок во всех районах города

Вопрос благоустройства территории мэр поставила на личный контроль

В течение ближайших двух недель главы районов Челябинска должны провести работу с управляющими компаниями, владельцами предприятий и предпринимателями по благоустройству территории во дворах и рядом с коммерческими зданиями. Такое поручение глава города Наталья Котова дала на аппаратном совещании в понедельник, 24 мая.

«Нужно проработать вопрос благоустройства прилегающей территории по каждой улице, по каждому дому. Это нужно проговорить с каждым собственником, с каждым арендатором. Договоренность должна быть по срокам. То есть, если это Макдоналдс и там мусор скапливается, пусть каждый час убирают. На следующем аппаратном совещании доложите, как предприниматели и руководители предприятий на это отреагировали. Мы будем знать своих „героев“, тех, кто не захотел принимать участие в жизни города, наводить порядок», — дала поручение главам районов Наталья Котова.

По мнению главы города, начинать благоустройство прилегающей территории необходимо с покоса травы, уборки от мусора урн, закрашивания надписей на фасадах жилых домов, административных и коммерческих зданий, высадки цветов.





«Когда вы проработаете со всеми своими домами, когда отреагируют руководители предприятий и предприниматели и наведут порядок, только после этого его можно поддерживать. Никаких сил не хватит для того, чтобы наводить его постоянно силами тех людей, которые выходят на субботники. Нам все лето нужно будет в надлежащем состоянии поддерживать внешний вид города. Мы все хотим жить в красивом, чистом городе», — добавила мэр.

Также дано поручение замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александру Астахову — провести работу с управляющими компаниями, которые отвечают за благоустройство дворов и прилегающих к ним территорий. Так, необходимо отремонтировать и покрасить лавочки и малые архитектурные формы — турники, качели и так далее; разбить клумбы и покосить траву.