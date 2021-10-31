От нового начальника ЮУЖД до сотрудничества Башмета с филармонией: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе в Челябинске открылся самый большой в регионе пункт вакцинации, руководство ОАО «РЖД» назначило нового начальника Южно-Уральской железной дороги, а известный дирижер и альтист Юрий Башмет подписал договор о сотрудничестве с Челябинской государственной филармонией. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об оказании материальной помощи двум десяткам семей погорельцев из поселков Джабык и Запасное. Деньги выделят на покупку компьютеров для детей-школьников.



Алексей Текслер посетил приют «Спаси меня» и попрощался со львом Симбой и леопардом Евой, которых на минувшей неделе отправили на родину в Танзанию. Губернатор отметил, что спасать животных помогало большое количество неравнодушных людей.



Руководство ОАО «РЖД» назначило нового начальника Южно-Уральской железной дороги. Губернатор Челябинской области встретился с новым руководителем и обсудил с ним проработку новых маршрутов.



В Челябинской области планируют внедрять новые подходы к заводским экскурсиям и популяризировать индустриальное наследие. Об этом на Втором всероссийском форуме по развитию промышленного туризма сообщила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. Губернатор Алексей Текслер в приветственном слове к участникам форума отметил, что более 40 предприятий в регионе уже проводят открытые экскурсии.



Социальная сфера

Для не прошедших вакцинацию и неработающих граждан старше 60 лет в Челябинской области организуют работу волонтеров в период обязательной самоизоляции. Молодые люди будут доставлять продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Для этого пенсионеры могут позвонить на специально организованную горячую линию и оставить свою заявку.



Для музеев, театров и больницЧелябинской области определен порядок работы в период длинных выходных с 30 октября по 7 ноября.



Студентам, не прошедшим вакцинацию, могут отказать в месте в общежитии на законных основаниях. При этом вузы не вправе отстранять их от занятий и должны будут перевести на дистанционную форму обучения.



В Челябинске во Дворце спорта «Юность» открыли самый большой в регионе пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Привиться там можно с 30 октября по 7 ноября.

Городская среда

В Нязепетровске Челябинской области завершили работы по благоустройству городской набережной по проекту «Родной берег». В пятницу, 29 октября, состоялось торжественное открытие набережной.



Некоторые челябинские скверы получили новые названия. Несколько общественных пространств теперь носят имена исторических личностей.



Челябинская область может стать лидером федерального пилотного проекта по внедрению фандоматов. Первые аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в южноуральской столице, позже их количество в регионе превысит 700 единиц.



Новости спорта

Спортсменка из Челябинска Оксана Степанова завоевала серебро чемпионата мира по гиревому спорту, выполнив 181 рывок гири весом 24 кг. Соревнования прошли в венгерском Будапеште.



В Златоусте завершился розыгрыш суперфинала Кубка России по водному поло, в котором приняли участие восемь сильнейших команд страны. Победу в решающем матче одержал златоустовский клуб «Динамо-Уралочка». Южноуральский коллектив выиграл у многократного чемпиона России — «Кинеф-Сургутнефтегаз» со счетом 12:9.



Олимпийский комитет России обнародовал список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду страны для подготовки к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В него вошли 19 спортсменов, представляющих Челябинскую область.

Новости культуры

Известный дирижер и альтист Юрий Башмет подписал договор о сотрудничестве с Детской филармонией Челябинска. Образовательную программу организуют в рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям», цель которого — поиск и поддержка детей и молодых людей, обладающих творческим потенциалом в области искусства и классической музыки.



В Челябинске на период коронавирусных нерабочих дней отменены все фестивали, а число зрителей на концертах и спектаклях сокращено до 50%.



В Санкт-Петербурге прошел 39-й Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень». По итогам конкурса Детская школа вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета получила гран-при категории «Академический вокал».

