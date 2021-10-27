Южноуральские спортсмены вошли в список кандидатов для участия в Олимпийских играх — 2022

В числе претендентов на участие в зимней Олимпиаде — 19 наших земляков

Олимпийский комитет России обнародовал список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду страны для подготовки к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В него вошли 19 спортсменов, представляющих Челябинскую область, сообщает региональное Министерство спорта.

Всего в список кандидатов сборной России вошли 599 участников из различных регионов страны. Спортсмены Челябинской области будут бороться за путевки на Олимпийские игры — 2022 в бобслее, керлинге, конькобежном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее и шорт-треке.

«Сейчас идет финальный этап подготовки к Олимпиаде. Уверен, что спортсмены, представляющие Челябинскую область, смогут побороться за попадание в окончательный список и поедут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Все атлеты неоднократно доказывали, что они достойны самых высоких мест», — отмечает министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Спортсмены — кандидаты в олимпийскую команду России, представляющие Челябинскую область:

Конькобежный спорт — Анастасия Григорьева, Ольга Фаткулина, Степан Чистяков.

Сноуборд — Мария Волгина, Ярослав Степанко.

Фристайл — Александра Глазкова, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин.

Хоккей — Григорий Дронов, Илья Карпухин, Василий Кошечкин, Андрей Чибисов, Егор Яковлев.

Шорт-трек — Юлия Береснева, Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева.

Спортсмены — кандидаты в олимпийскую команду России, которые выступают в параллельном зачете:

Бобслей — Алена Осипенко (Краснодарский край и Челябинская область).

Керлинг — Сергей Глухов (Краснодарский край и Челябинская область), Дмитрий Миронов (Краснодарский край и Челябинская область).

Также в список вошли воспитанники южноуральской школы хоккея, которые сейчас выступают за другие регионы — Антон Бурдасов, Никита Нестеров, Максим Шалунов — и за рубежом — Евгений Дадонов, Егор Замула, Виталий Кравцов, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Илья Самсонов.

Финальный состав российской олимпийской сборной будет сформирован Олимпийским комитетом России и будет известен незадолго до старта зимней Олимпиады-2022. Напомним, зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.