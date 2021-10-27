Олимпийский комитет России обнародовал список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду страны для подготовки к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В него вошли 19 спортсменов, представляющих Челябинскую область, сообщает региональное Министерство спорта.
Всего в список кандидатов сборной России вошли 599 участников из различных регионов страны. Спортсмены Челябинской области будут бороться за путевки на Олимпийские игры — 2022 в бобслее, керлинге, конькобежном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее и шорт-треке.
«Сейчас идет финальный этап подготовки к Олимпиаде. Уверен, что спортсмены, представляющие Челябинскую область, смогут побороться за попадание в окончательный список и поедут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Все атлеты неоднократно доказывали, что они достойны самых высоких мест», — отмечает министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
Спортсмены — кандидаты в олимпийскую команду России, представляющие Челябинскую область:
Конькобежный спорт — Анастасия Григорьева, Ольга Фаткулина, Степан Чистяков.
Сноуборд — Мария Волгина, Ярослав Степанко.
Фристайл — Александра Глазкова, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин.
Хоккей — Григорий Дронов, Илья Карпухин, Василий Кошечкин, Андрей Чибисов, Егор Яковлев.
Шорт-трек — Юлия Береснева, Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева.
Спортсмены — кандидаты в олимпийскую команду России, которые выступают в параллельном зачете:
Бобслей — Алена Осипенко (Краснодарский край и Челябинская область).
Керлинг — Сергей Глухов (Краснодарский край и Челябинская область), Дмитрий Миронов (Краснодарский край и Челябинская область).
Также в список вошли воспитанники южноуральской школы хоккея, которые сейчас выступают за другие регионы — Антон Бурдасов, Никита Нестеров, Максим Шалунов — и за рубежом — Евгений Дадонов, Егор Замула, Виталий Кравцов, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Илья Самсонов.
Финальный состав российской олимпийской сборной будет сформирован Олимпийским комитетом России и будет известен незадолго до старта зимней Олимпиады-2022. Напомним, зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.