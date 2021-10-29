В Челябинске открывают самый большой в регионе пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

Привиться можно будет во Дворце спорта «Юность» с 30 октября по 7 ноября

В Челябинске готовят к открытию самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте в «Инстаграме».

Пункт будет развернут во Дворце спорта «Юность» с 30 октября по 7 ноября. За час поставить прививку смогут более 800 человек.

«Прямо сейчас идет подготовка к открытию самого большого вакцинального пункта в области. Одновременно будут работать 20 медицинских бригад. Будет удобная логистика, раздельный вход и выход. Можно будет спокойно заполнить документы и пройти осмотр специалистов. Пункт откроется завтра и будет работать ежедневно до 7 ноября — с 12 до 20 часов. Если понадобится, даты работы продлим», — сообщил глава региона.

Пункт вакцинации развернут на двух этажах Дворца спорта. Его работа будет организована по принципам бережливой поликлиники. При входе на первом этаже можно будет сдать верхнюю одежду в гардероб, заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный регистр. После этого нужно пройти на второй этаж к кабинкам осмотра и вакцинации.

После того как поставлена вакцина, через другой выход можно будет спуститься, подождать некоторое время после процедуры, забрать верхнюю одежду и выйти через отдельную дверь. Помогать работе медиков будут волонтеры.

«Завтра в Челябинской области, как и в большинстве регионов страны, начинается режим нерабочих дней. В это время очень важно ограничить социальные контакты, а тем, кто еще не вакцинировался, — сделать прививку от ковида», — добавил Алексей Текслер.

Желающим поставить прививку необходимо иметь с собой полис ОМС и СНИЛС. Зайти в пункт можно будет через главный вход со стороны улицы Красной.

Всего на территории Челябинской области задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций, развернуто 143 стационарных прививочных пункта, 71 мобильный пункт вакцинации. Также организована работа 27 круглосуточных пунктов вакцинации, пять из них находятся в Челябинске. Вакцинация в торгово-развлекательных комплексах будет продолжена при условии организации отдельного входа в пункт.

В Челябинской области в период с 2020 по 2021 год заготовили 2842 тонны антиковидной плазмы. Переливание назначают пациентам, которые тяжело переносят COVID-19. Также из плазмы начали изготавливать новый препарат.



Напомним, на 43 промышленных предприятиях в Челябинской области прививку против COVID-19 поставили уже более 99 тыс., или 57,5% работников. Коллективный иммунитет сотрудников находится на уровне 60%. Всего на заводах трудятся 172,7 тыс. человек.

