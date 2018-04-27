/ Личность южноуральского красноармейца установили спустя 76 лет по именному медальону

Останки обнаружили в Орловской области.

Энтузиастам-поисковикам удалось вернуть имя южноуральскому герою Великой Отечественной войны. Его останки обнаружили в Болховском районе Орловской области. На месте линии обороны нашли незахороненные останки нескольких десятков бойцов Красной армии. Установить личность одного из них удалось по сохранившимся именным медальоном и оружием.

Один из солдат найден с именным медальоном. Это Сорокин Иван Романович, 1908 года рождения. Рядовой, был призван Кочкарским РВК. Дата выбытия: июнь 1942 года. Жена: Сорокина Екатерина Архиповна. Проживал в Челябинской области, город Пласт, улице Фрунзе дом 15. Через 76 лет родственники смогут наконец отдать дань памяти. Уверен, что, благодаря помощи неравнодушных людей и патриотически настроенных руководителей бизнеса наше движение вернет еще не одно имя героя Великой Отечественной войны для будущих поколений. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель Межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков.

Отметим, что сейчас решается вопрос о дальнейшем захоронении.