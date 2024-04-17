Рабочие приступили к благоустройству сквера Металлургов в Магнитогорске

Работы закончат этим летом

В Магнитогорске стартовала реконструкция прогулочной зоны в исторической части города по программе «Формирование комфортной городской среды». Горожане смогли самостоятельно выбрать сквер Металлургов для благоустройства. Начало работ оценили журналисты медиахолдинга «Первый областной».

К работе приступили чуть больше двух недель назад. За это время в сквере демонтировали тротуары и бордюры. В планах установить новые лавочки и урны, обустроить детскую площадку и привести в порядок главную достопримечательность парка — фонтаны.

«Работами предусмотрены капитальные ремонты фонтанов, замена их облицовки, устройство оборотного цикла водоснабжения и поливочного водопровода», — рассказал начальник отдела капитального строительства Магнитогорска Максим Губаревич.

Обновят и зеленые насаждения. Осенью прошлого года рабочие уже провели омолаживающую обрезку и снос аварийных и поврежденных болезнями деревьев, угрожающих жителям Магнитогорска. К осени обещают высадить ели, ясени и лиственницы, высота которых будет доходить до трех метров.