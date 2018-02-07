/ Молочную продукцию с растительными жирами начнут маркировать по-особенному

Изменения вступят в силу в июле.

Летом 2018 года вступят в силу изменения для производителей молочной продукции. В соответствии с ними через этикетки они должны будут сообщать о содержании в продуктах заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных масел. Нововведения пойдут на пользу потребителям, которые смогут без проблем узнать об особенностях продукта.

Хочу всех поздравить с еще одним долгожданным изменением — введением маркировки молочной продукции в июле этого года. Новые правила ужесточают требования к маркировке молочных продуктов, содержащих растительные жиры. — заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

Отметим, по словам министра, для того, чтобы маркировка заработала, необходимо в несколько раз повысить штрафы за нарушения техрегламентов и правил маркировки.

