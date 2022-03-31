«Ощущение, что профессия умирает»: в Челябинской области растет спрос на швей

Нехватку качественных кадров отмечают стилисты, портные и владельцы производств

С уходом популярных брендов одежды с российского рынка стали популярны местные производства. В Челябинской области есть около сотни дизайнеров, которые в один голос говорят: швей не хватает. При этом получить профильное образование можно в шести колледжах и техникумах, которые ежегодно выпускают всего 100 специалистов. О спросе на швей и популярности этой профессии — в материале ИА «Первое областное».

По данным министерства образования и науки региона, на сегодня технологов легкой промышленности выпускают шесть учебных заведений Челябинской области:

Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М. Г. Ганиева;

Верхнеуральский агротехнологический техникум — казачий кадетский корпус;

Каслинский промышленно-гуманитарный техникум;

Магнитогорский строительно-монтажный техникум;

Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко;

Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера».





«К примеру, в укрупненную группу программ входят: „конструирование, моделирование и технология швейных изделий“, „портной“, „изделия из кожи“, „оператор швейного оборудования“, „технология текстильных изделий (по видам)“. В среднем ежегодно по таким направлениям выпускается более 100 специалистов», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Кроме того, 11 профессиональных образовательных организаций обучают лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) по профессии «швея»:

Южно-Уральский агропромышленный колледж;

Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М. Г. Ганиева;

Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова;

Каслинский промышленно-гуманитарный техникум;

Коркинский горно-строительный техникум;

Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова;

Миасский геологоразведочный колледж;

Челябинский автотранспортный техникум;

Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли;

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева;

Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера».





Ежегодно они выпускают еще порядка 70 швей. Но, по словам местных дизайнеров и производителей одежды, этого не хватает. Ценятся современные швеи, способные постоянно обучаться и следить за современными тенденциями.

В челябинском колледже «Сфера» на сегодня обучаются почти 300 студентов по специальностям: конструирование, моделирование и технологии швейных изделий; технология текстильных изделий. Учебное заведение выпускает технологов-конструкторов, портных, контролеров качества.

«При открывшихся перспективах в отрасли легкой промышленности наблюдается кадровый голод. Выбирая будущую специальность, выпускники могут быть уверены, что найдут место работы, так как спрос работодателей превышает выпуск колледжем специалистов в 3-4 раза», — рассказала замдиректора по маркетингу образовательный услуг колледжа «Сфера» Анастасия Янкина.





Выпускников трудоустраивают в крупные предприятия малого и среднего бизнеса в качестве конструкторов, модельеров, технологов, конфекционеров, мастеров, начальников цехов, контролеров. Некоторые идут работать товароведами и продавцами-консультантами по продаже швейных и трикотажных изделий, швейного оборудования, специалистами по испытанию материалов для одежды, а также художниками-консультантами, оформителями витрин.

«За несколько лет сильно вырос спрос на швей, портных, закройщиков, модельеров и конструкторов. Был определенный сегмент рынка занят, но, так как возник спрос, они забрали себе этих специалистов, а новых никто не вырастил. Поэтому сейчас, я бы сказала, уже острый дефицит таких специалистов. Сейчас многие производства и цеха набирают людей без опыта и сами обучают внутри своего производства. Получается так, что можно прийти без навыка, обучиться и можно будет определенную работу выполнять», — считает аналитик моды Алена Лебедева.





Сервис hh.ru по запросу «работа швеей в Челябинске» предлагает 17 вакансий с зарплатой от 18 до 80 тысяч рублей. Ищут людей на пошив изделий медицинского назначения, чехлов для мебели, вечерних платьев и для ремонта повседневной одежды. Также требуются закройщики.

В Челябинске есть несколько студий, где можно пройти курсы кройки и шитья. Как рассказала ИА «Первое областное» руководитель одной из таких школ, научиться шить приходят как дети, так и взрослые. Интерес проявляют не только женщины, но и молодые люди. Цены зависят от программы курса. Обучиться основам можно по стоимости от 10 тысяч рублей.

«Мы шьем всё: от легких каких-то изделий, футболочек, до пальто, шуб, стеганых курток, кожаных курточек. Все этапы полностью мы прорабатываем, отшиваем. Самый популярный курс — для начинающих, когда девушки приходят вообще без опыта пошива и, начиная с первых строчек, они уже строят выкройки блузок, брюк, учатся все это шить, обрабатывать узлы», — рассказала ИА «Первое областное» руководитель студии шитья Танзиля Левченко.





По словам Танзили, спрос на курсы увеличился после закрытия магазинов. Многие решили начать шить для себя. Для них есть курс, который рассчитан на два месяца и стоит 10 200 рублей. Но при этом большой интерес проявляют сами производства, которые хотят трудоустроить швей после прохождения обучения.

«На данный момент огромная нехватка швей, портных на рабочем рынке нашего Челябинска. Поэтому очень часто к нам приходят заявки, что нужны швеи, после вашей студии мы их трудоустроим. Даже если там какие-то нюансы есть в пошиве, они дополнительно предлагают обучить. У нас очень много заявок на швей», — добавила собеседница.





Мы сходили в ателье, расположенное на Карла Маркса, которое работает уже шесть лет. Его владелица и основатель Дарья по профессии пиарщик, но пошив одежды — дело ее семьи. Все началось с прапрадеда девушки, который путешествовал по городам России со швейной машиной и отшивал костюмы для всевозможных клиентов.

«В штате у нас около 12 человек: есть вязальщицы, портные и конструктор. Шьем всё, кроме нижнего белья. Очень много зависит от сезонности: верхняя одежда, джемперы, платья. Экошубы — это наше отдельное направление, есть бренд верхней одежды. Начиная с мая, отшиваем много заказов для выпускниц, невест и гостей мероприятий. Шьем преимущественно женскую одежду, но среди наших клиентов немало мужчин разных возрастов, статуса и комплекции. Дети тоже есть в числе клиентов, но их мало», — рассказала ИА «Первое областное» владелица ателье Zega.studio Дарья Михайлова.





Самое сложное в работе — найти опытных и умелых портных, признается Дарья. По ее словам, у специалистов с большим опытом «есть ощущение, что профессия умирает».

«Новое поколение, к сожалению, хочет всё получать быстро — немножко поработали и хотят заработать больше денег. В этой профессии такое невозможно. Такие ниши стоит занимать обязательно. Раньше у меня было представление, что портной должен быть в возрасте 60+, что эти люди должны быть гораздо старше, но потом к нам пришли достаточно молодые девушки ничуть не хуже, но это все-таки 35+», — поясняет собеседница.





На вопрос о том, берут ли в ателье на работу людей без профессионального образования, девушка ответила, что такие специалисты встречаются очень редко.

«Бывает, что человек приходит и говорит: „У меня нет специального образования, но я много умею и докажу, покажу“. Тогда не стоит обращать внимания на документы. Когда человек действительно с руками — это все-таки единицы. Всегда обращаем внимание на людей с образованием, не всегда высшим. У нас в штате есть мастер другой специальности, который работает с нами года три, человек с талантливыми руками, очень аккуратный, при этом стоит на одном уровне с более опытными мастерами с образованием», — поделилась основатель ателье.

Также девушка добавила, что шить сейчас актуально и престижно, эту работу очень ценят их клиенты.

В Челябинске насчитывается около 100 локальных брендов одежды, большая часть которых отшивает свои вещи самостоятельно. Журналист ИА «Первое областное» побывала на двух производствах одежды — на трикотажной фабрике и в швейном цехе. Как устроено местное производство вещей, что предлагают носить челябинцам и могут ли эти изделия стать альтернативой европейским брендам? Ответы на эти вопросы — в нашем репортаже.



Челябинцы Дмитрий и Елена Ивановы уже три года выпускают журнал с выкройками для шитья Ya_sew. У супругов трое детей: школьница Вероника и двое детсадовцев — Митя и Миша. Лена — идейный вдохновитель журнала, ведь именно с ее увлечения шитьем все и началось. Дима увлекается фото и отвечает за выпуск издания. Как хобби превратилось в семейный бизнес, супруги рассказали ИА «Первое областное».

