В Челябинске многодетная семья создала журнал по шитью

Супруги выступают в качестве директора и редактора, а их трое детей стали моделями для первого выпуска

Челябинцы Дмитрий и Елена Ивановы уже три года выпускают журнал с выкройками для шитья «Ya_sew». У супругов трое детей: школьница Вероника и двое детсадовцев — Митя и Миша. Лена — идейный вдохновитель журнала, ведь именно с ее увлечения шитьем все и началось. Дима увлекается фото и отвечает за выпуск издания. Как хобби превратилось в семейный бизнес, супруги рассказали ИА «Первое областное».

— С чего все началось? Когда вышел первый выпуск журнала?

— Началось все в сентябре 2018 года. Мы приняли решение, что хотим журнал, и у нас есть на это силы. Больше года ушло на подготовку первого выпуска, он вышел в ноябре 2019 года. Это был детский номер, в нем снимались наши дети. Маленький Митя примерил на себя зимний комбинезон, шапку-акулу. Ника была постарше, примеряла платья. Мише было года три, он позировал в штанишках, пижамках. Наши дети закрыли полностью запросы в моделях. Снимали его в квартире, у нас были белые стены, линолеум, плинтус. Я купил бюджетные источники света и весь журнал отснял один, без ассистентов, без стилистов. Использовали киндер-сюрпризы: надо было как-то детей мотивировать, сложно очень добиться позинга от ребят, которые никогда этим не занимались. Обложка запомнилась всем сидящим на корточках мальчиком.

— Сколько журналов выпускается, с какой периодичностью?

— Сейчас мы выпускаем восемь журналов основного направления, и у нас был один выпуск, так сказать лайт-версия, основного журнала, без видеоинструкций, там семейные выкройки. Тиражи наши давно уходят за 20 тысяч экземпляров.





— Кто покупает журнал «Ya_sew»?

— Покупают журналы женщины, которые, наверное, оказываются в декрете, начинают познавать себя, находить хобби, шить. У нас есть видеоинструкции, они очень помогают тем, кто сомневается. Наши журналы покупают как школы шитья, так и обычные женщины, которые хотят порадовать своих близких обновками.

— Как создается выпуск журнала, сколько человек задействовано?

— Только командой, в одиночку очень сложно все организовать. Первый журнал мы готовили вдвоем, ушло больше года. От начала создания журнала до его выхода в свет уходит 6—8 месяцев. Мы сейчас готовим параллельно сразу несколько журналов, поэтому можем выпускать 8—10 журналов в год. В команде в общей сложности, наверное, 18 человек.





— Где продаются журналы?

— Мы заняли все маркетплейсы, начиная с самых слабеньких, как «Алиэкспресс» и «Казань-экспресс», до «Озон» и «Вайлдбериз». Продаются через оптовых партнеров, в магазинчиках с тканями, в группах. В Украине, Казахстане, Беларуси — это те страны, где мы хорошо представлены. Есть заказы, журналы уходят в Грузию, Армению, Америку, Финляндию, Англию. В Африку два журнала отправили недавно, еще два — в Америку. Кстати, журналы в Америку доходят быстрее, чем на Дальний Восток. Ту часть страны мы тоже покрываем.

— Как устроен ваш офис, какой график работы?

— У нас замечательный офис редакции: потолки высотой порядка шести метров, огромные окна — территория творческая. Это единое пространство, в котором все взаимодействуют и трудятся. График «лайтовый», если успеваем выпускать в сроки, которые сами устанавливаем. С 9 до 17:00 или с 9 до 18:00. Вся страна работает на час дольше, чем мы.





— Можно ли считать это вашей основной работой, кто в роли кого выступает в редакции?

— Мы оба полностью заняты, это можно назвать основной работой и даже больше. Каждую субботу проводим фотосессию или ремонт в офисе, но мы стараемся отойти от этого. Бывает, что несколько месяцев нет выходных, это выматывает. Это связано с отправкой журналов или фотосессиями, что-то докупить, сделать. Мелкие поручения все на нас с Леной, потому что сложно кому-то доверить. Я могу сорваться и ехать 40 минут до цеха. Лена отвечает за производство как главный редактор: выбирает модели, ткань, методы пошива, может упростить или усложнить модель, подготовить вещи для фотосессии, как будут выглядеть развороты, скелет журнала.

— Дима за саму редакцию, рекламу, продюсирование. Он директор, отвечает за главную концепцию и наполнение журнала, за сайт, за техническую часть и даже настройку компьютеров.

— Почему именно шитье?

— Дима любит фотографировать и снимать видео, а мне нравилось шить — это такое хобби на всю жизнь. Мы долго гуляли, разговаривали о жизни и приняли решение, чтобы все совместить. Чтобы проводить жизнь за чем-то увлекательным и не считать часы до конца рабочего дня.





— Насколько популярен журнал?

— На улице автографы не просят, но иногда узнают. Пишут в соцсетях, что «видели вас с вашими детьми, но не стали подходить». Пару раз Лена оставляла автограф на журнале перед отправкой.

— Для кого подходят вещи из журналов?

— Для всех: от мала до велика. У нас есть спецвыпуски и ежегодные выпуски. Раз в год выпускаем номер «плюс сайз», номер для мужчин, для подростков, малышей с детской одеждой. Наши журналы подходят всем: от новорожденных малышей до бабушек и дедушек. Сейчас мы готовим журнал с одеждой для новорожденных детей и беременных женщин. Мы его тщательно разрабатываем, потому что до этого мы не выпускали подобные выкройки, приходится много времени уделять проверке, тестированию посадки изделий. Мы все оттачиваем до идеала, все хвалят, что выкройки хорошо садятся без корректировок. Мы этому очень рады и продолжаем держать марку.