Осенью жителям поселка в Челябинской области пойдет тепло от новой котельной

Старая работала с 1949 года

В Челябинской области продолжается реализация программы «Большой ремонт 74». Еще один объект, построенный для удобства южноуральцев, — новая модульная котельная в небольшом поселке Новокаолиновом Карталинского района, в котором живет чуть больше тысячи человек. Как долго ее ждали и сколько домов получит надежное тепло уже этой осенью, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Строительство нового теплоисточника началось в прошлом году, после того, как о работах попросила администрация Еленинского сельского поселения. Дело в том, что последние годы участились аварии на сетях, а в многоквартирных домах стало холодно. Существующие сети прокладывали в середине прошлого века вместе со строительством котельной, с тех пор все пришло в негодность, многие трубы просто заржавели.

«Надеемся, тепло уже скоро пойдет к нам в квартиры, просто прошлой зимой в домах было прохладно. Многие люди ждут эту котельную давно, надеются. А население у нас хорошее, энергичное, мы стараемся, чтобы наш поселок процветал. И сейчас как раз здесь идет ремонт больницы, строят дороги», — рассказала жительница поселка Валентина Ягодина.

Новая котельная обеспечит теплом 14 многоквартирников, 9 социальных учреждений, в том числе школу, Дом культуры, больницу и детский сад. Как поделилась и. о. главы Еленинского сельского поселения Татьяна Костик, помимо котельной сделают подвод к домам и проведут очистку системы теплоснабжения, чтобы в квартирах зимой было как можно теплее. Мощность и особая категория надежности позволит добиться бесперебойного теплоснабжения, а еще в зависимости от температуры на улице будет постоянно регулироваться температура теплоносителя, чтобы в квартирах поддерживались одинаковые условия.

«В этом году отремонтируют и реконструируют 10 таких котельных, как в Новокаолиновом. Данный проект был поддержан губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Мы задумались о смене этой котельной, потому что старая была введена еще в 1949 году, она уже морально и физически устарела. Также здесь отремонтируют теплосети: они не входят в программу „Большой ремонт 74“, но после обращения Карталинского района были выделены дотации на реконструкцию сетей», — отметил начальник управления инженерной инфраструктуры Министерства ЖКХ Челябинской области Павел Брянский.

Сейчас котельная готова на 90%, подрядчик отмечает, что работа идет в срок, остались пусконаладочные работы и благоустройство территории вокруг. Осенью тепло пойдет в дома жителей.