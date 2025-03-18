Алексей Текслер призвал к активному участию в программе «Большой ремонт 74»

В первую очередь это касается глав муниципалитетов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов активно включиться в работу программы «Большой ремонт 74». В рамках проекта планируется реконструировать и капитально отремонтировать 1500 объектов, напомнил глава региона на совещании с членами правительства и руководителями муниципальных образований.

Алексей Текслер подчеркнул, что количество объектов и объем средств, который планируется направить на эти цели, — беспрецедентный — 13 миллиардов только в 2025 году.

Программой предусмотрены новые направления работ в сфере ЖКХ, а именно повышение квалификации персонала коммунальных служб, улучшение системы управления и контроля за работой объектов.

Особое внимание планируется уделить работе управляющих компаний. Их работа в регионе подвергнется ревизии.