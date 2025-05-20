В Челябинской области газифицировали первый поселок по программе «Большой ремонт 74»

Жители Новоянгельки ждали газ почти 40 лет

Село Новоянгелька Агаповского района ждало газ почти 40 лет — с 80-х годов прошлого века. Сегодня, 20 мая, газорегуляторный пункт сдали. Он стал первым в Челябинской области, открытым по программе «Большой ремонт 74». Когда газ появится в домах жителей поселка, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Общая протяженность межпоселкового и внутрипоселкового газопровода составляет 18 километров, трубы тянули из соседней Янгельки. Проект сложный, подрядчики отказывались участвовать в аукционе, а потому жителям оставалось ждать и надеяться, что когда-нибудь газ в их дома проведут.

В селе на 600 человек есть школа, ФАП, детский сад. Но 124 жилых дома до сих пор обогреваются печками и дровами или электрическими обогревателями.

«Мы на зиму заказываем три машины дров, в этом году такие цены бешеные. За дрова, уголь отдали в этом году 52 тысячи рублей. А это на маленький домик с двумя комнатками. Очень ждем, когда уже подведут газ, постепенно готовимся. Нам пообещали, что сотрудники соцзащиты расскажут, какие у нас есть льготы, а газовщики посоветуют качественное оборудование», — делится жительница села Людмила Маштакова.

История с газопроводом сложная и запутанная: главы все никак не доводили дело до конца. В нулевые трубу вроде даже провели, но газ так и не дали, а после и газопровод потихоньку посрезали и разворовали.

На сегодня уже закончили строить подводящий газопровод на 60%. Проект предусматривает сразу подведение сетей к домам. По словам главы Янгельского сельского поселения Ольги Черновой, обычно газ проводят только до села, но здесь сразу в проекте выбивали, чтобы сети доходили до домов.

«В основном газопровод будет подземный, но на одной улице пустим надземный. Это одна из причин, почему проект сложный: улица буквально каменная, там у жителей нет даже водопровода и канализации. Но газ подведем», — делится Ольга Чернова.

Запустить газ в дома обещают в сентябре. Жители потихоньку начинают закупать внутридомовое оборудование, но разбирать печки пока не торопятся.

«Газифицировать Новоянгельку мы планировали с 2022 года, постоянно получали многочисленные обращения граждан, поэтому мы прислушались и губернатор выделил средства. Газификация предполагается в два этапа. Первый этап — строительство газопровода в 18 километров — уже завершен. На это из областного бюджета выделили почти 40 миллионов рублей. Сейчас главная задача — до начала отопительного сезона завершить все работы по строительству внутрипоселковых сетей. Работа уже на 60% выполнена, поэтому ждем, что успешно закончим в срок», — отметил первый замминистра ЖКХ Челябинской области Максим Корнеев.

В этом году в Агаповском районе одновременно газифицируют сразу пять поселков, в двух сделают разводку по территории. По словам главы района Артема Яхимова, таких масштабных работ в муниципалитете не было никогда. Для этого из областного бюджета выделили почти 100 миллионов рублей.

Всего в этом году в Челябинской области по программе «Большой ремонт 74» проведут 220 километров сетей, не считая догазификации. До конца года займутся 33 проектами, 18 из них — строительство, остальное — проектирование. Всего в этом году газ появится в домах 20 населенных пунктов.

Напомним, проект «Большой ремонт 74» включает в себя газификацию, ремонт, модернизацию технических сооружений, сетей теплоснабжения, водоотведения. На 2025 год запланировано свыше 125 видов работ, на это выделено порядка 12 миллиардов рублей.