Осенью 2023 года под Челябинском запустят крупный спортивно-образовательный центр

Строительную площадку посетил Алексей Текслер

Алексей Текслер во вторник, 17 января, посетил в Сосновском районе спортивно-образовательное учреждение «Академия спорта». Центр строится рядом с открытой сегодня школой. Здесь будет обустроена единая площадка для игр в волейбол и футбол и для занятий борьбой. Кроме того, тут планируют проводить занятия балетом. Вместе с главой региона ход стройки осмотрел и журналист информагентства «Первое областное».

Возле здания разместят открытое футбольное поле. Занятия спортом будут доступны для учеников новой школы, а также для всех жителей микрорайона. Основа здания площадью в 5 тысяч квадратных метров уже построена, как и фасад, осталась внутренняя отделка. Ведется закупка и установка необходимого оборудования и мебели.

Другое здание — будущий фитнес-центр с бассейном. Чаши взрослого и детского бассейнов уже завершены, рядом разместят четыре сауны. Оборудование уже закуплено, осталось завершить некоторые строительные и отделочные работы. В целом комплекс «Академии спорта» планируют сдать в третьем квартале этого года.

«Мы говорим о том, что необходима вся социальная инфраструктура: не только детские сады и школы, она включает в себя и спортивную часть. „Академия спорта“ — целый комплекс, где будут заниматься разными видами, в первую очередь игровыми», – пояснил Алексей Текслер.



Губернатор отметил необходимость таких объектов для жителей пригорода.



«Это та инфраструктура, которая сегодня необходима, потому что жители Западного ездят в Челябинск и все эти услуги востребованы. Конечно, когда этим можно воспользоваться на месте, то это очень удобно и правильно. Третий квартал — срок, когда объекты будут введены в строй», — прокомментировал на месте Алексей Текслер.

Сегодня губернатор посетил новую школу на 1100 мест. IT- лицей работает по современным технологиям, здесь запустили спортивный кластер и культурные пространства.