Осенние каникулы в Челябинской области не продлят

Большинство школьников смогут отдохнуть только одну неделю

Осенние каникулы в большинстве школ Челябинской области будут длиться неделю. В отличие от прошлого года их не планируют продлевать, сообщает во вторник, 19 октября, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Решение о продлении каникул принимает не школа, а оперативный штаб Челябинской области. Школа имеет право менять график каникул, но не их продолжительность. В некоторых учебных заведениях к осенним каникулам приплюсовали три дня короткой рабочей недели, которая выпадает на начало ноября. Но эти дни потом заберут у следующих каникул», — пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь министерства Светлана Платонова.

Напомним, сегодня школы уходят на каникулы по своему графику. Где-то дети уже отдохнули, а где-то планируют отдыхать с 25 октября и в начале ноября.

По данным на начало этой недели, в Челябинской области 36 классов и 26 детсадовских групп закрыты на карантин по ковиду. Еще 232 класса не учатся из-за вспышки ОРВИ.

Ранее также Минобр разъяснил правила проведения утренников в детских садах.